Bonusurile de performanță care l-au convins pe Vinicius să semneze cu FCSB! Cât va încasa dacă va câștiga campionatul 

Paulo Vinicius (36 ani) va fi jucătorul lui FCSB până în 2022.

Nemulțumit de jocul aerian al lui Stipe Vucur și Alexandru Crețu, Gigi Becali a mai adus un fundaș central la echipă. Patronul de la FCSB l-a convins pe Paulo Vinicius să semneze un contract cu echipa roș-albastră valabil până în vara lui 2022.

După ce CFR nu a mai vrut să îi prelungească angajamentul, brazilianul a plecat în țara natala, însă Becali l-a ademenit cu un salariu de 15.000 de euro lunar plus un bonus de 20.000 de euro dacă FCSB se califică în grupele Conference League, la care se adaugă încă o primă de 20.000 de euro dacă elevii lui Dinu Todoran câștigă titlul în Liga 1, potrivit gsp.ro.

De altfel, Vinicius a declarat la prima conferință de presă că ambiția de a cuceri un nou campionat l-a îndemnat să revină în Liga 1.

„Vreau să câștig tot timpul. Am câștigat 4 titluri consecutive, acum îl vreau pe al 5-lea. Asta e în capul meu! Am primit oferta, m-am gândit, am rezolvat tot și am venit aici pentru a ajuta echipa să câștige titlul. Am venit aici să ajut echipa. Pe teren îți dai viața pentru echipă. Sunt pregătit, voi face puțin antrenament alături de colegi și vom vedea apoi. Aici sunt mulți jucători cu calitate, Moruțan, Tănase, sunt mulți copii buni, iar eu vin aici pentru a-i ajuta să câștige un trofeu”, a declarat Paulo Vinicius la prima conferință în calitate de jucător al lui FCSB.