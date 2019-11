Vintila, declaratie ABSURDA: "Am considerat sa joc cu Soiledis si nu m-am inselat." FCSB a luat 3 goluri, dar antrenorul nu e ingrijorat: "A venit la momentul potrivit"

Vintila l-a folosit pe Soiledis ca fundas central, desi avea alti doi jucatori disponibili pentru acest post. FCSB a incasat 3 goluri in infrangerea cu Astra, dar antrenorul spune ca a facut alegerea potrivita:

"Nu pot sa zic ca este o infrangere dura, e o infrangere, care probabil a venit la momentul potrivit, pentru ca ne trezeste acest joc si ne da posibilitatea sa ne reevaluam pozitia si ceea ce avem de facut in continuare. Sper ca e benefic pentru urmatoarele 5 jocuri. Importanta este starea lui Harlem, este bine acum, a facut o comotie, dar din ce am intelese de la doctor este bine acum. Am venit dupa o perioada buna, dar am avut si multi jucatori plecati. Mare parte din lot a venit joi.

Din punctul meu de vedere, meciul este istorie, nu avem de tras decat invataminte din acest joc. Tanase a jucat cu o gripa si nu putea sa mai respire si am fost nevoit sa il schimb.

Adi Popa este sub contract cu noi, doar ca in acest joc nu a facut parte din lot. Nu este nicio problema. Asa am considerat ca este mai bine in acest moment, sa joc cu Soiledis si nu m-am inselat. Noi ne aparam cu toata echipa si atacam cu toata echipa. Nu pot sa spun ca anumiti jucatori au jucat mai putin bine. Daca ne uitam la scor scrie FCSB. FCSB a incasat 3 goluri, nu 4 sau 5 jucatori. Am pierdut, trebuie sa stim sa trecem peste aceste momente. Nu este nicio criza, am pierdut un meci. Ma astept ca jucatorii sa aiba reactie dupa acest meci.

Astra e o echipa buna, cu jucatori foarte buni. Eu consider ca lupta va fi deschisa pana la sfarsitul campionatului. Orice se poate intampla de la etapa la etapa", a spus Vintila.