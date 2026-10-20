Promisiunea făcută de Răzvan Burleanu la scurt timp după decizia TAS: „Asta e garanția pe care o ofer azi”

Promisiunea făcută de Răzvan Burleanu la scurt timp după decizia TAS: „Asta e garanția pe care o ofer azi” Fotbal intern
SPORT.RO
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Răzvan Burleanu, președintele FRF, a vorbit marți, după ședința Comitetului Executiv, despre solicitările de demisie venite din partea suporterilor și despre planurile sale până în 2030.

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Aflat la conducerea Federației Române de Fotbal din anul 2014, Răzvan Burleanu a început al patrulea mandat consecutiv în urma alegerilor desfășurate pe 18 aprilie 2026. Președintele FRF a precizat că își va duce actualul mandat la bun sfârșit, până în 2030, și a făcut o promisiune.

„Atunci când ai o poziție publică există această așteptare de a spune ceea ce ceilalți vor să audă. Dacă ai un sentiment al responsabilității, spui și faci ceea ce trebuie și e corect. Și acestea sunt niște lucruri foarte importante. Eu ce pot să vă asigur este că la finalul mandatului meu de președinte în 2030 voi lăsa în urmă un fotbal mult mai puternic decât cel pe care l-am găsit aici în 2014. Mai dezvoltat, mai educat, mai sustenabil și mult mai deschis copiilor care vor să joace fotbal. Asta e garanția pe care o ofer azi. Am un angajament față de membrii afiliați și voi fi alături de ei până în 2030 tocmai în această misiune pe care ne-am asumat-o împreună și care a fost reconfirmată și aseară de o decizie TAS corectă și predictibilă”, a transmis Răzvan Burleanu.

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Răzvan Burleanu, președintele FRF
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Reacția președintelui FRF după hotărârea de la Lausanne

Participarea lui Răzvan Burleanu la scrutinul din aprilie 2026 a fost contestată de mai mulți oameni din fotbalul românesc, printre care Sorin Răducanu și Ilie Ștefan Drăgan. Aceștia au invocat faptul că statutul FRF prevede o limită de trei mandate și au susținut că actualul președinte nu mai avea dreptul să candideze.

De cealaltă parte, șeful federației a explicat în mai multe rânduri că regula care limitează numărul de mandate a fost introdusă în anul 2016, după ce el preluase deja funcția. Potrivit interpretării sale, primul mandat nu este luat în calcul pentru pragul stabilit prin statut.

Disputa cu Ilie Ștefan Drăgan a ajuns la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, care a pronunțat o decizie favorabilă președintelui FRF.

„Nu am avut nicio emoție. Mi-aș fi dorit însă ca această decizie să fi venit mai repede, dar asta e situația”, a spus Burleanu.

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