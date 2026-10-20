Sancţiunea aplicată lui Cristiano Ronaldo în cadrul echipei naţionale a Portugaliei a stârnit multe discuţii în ţară. Federaţia Portugheză a decis luni să-l suspende pe deţinătorul recordului de selecţii pentru 30 de zile şi să-i aplice o amendă de 255 de euro, din cauza comportamentului său din ultima pauză internaţională şi a deciziei sale de a părăsi brusc echipa naţională. Imediat după anunţarea acestei sancţiuni, mass-media portugheză a comentat pe larg această informaţie.

A Bola a făcut glume pe seama amenzii de 255 de euro pe care superstarul portughez trebuie să o achite. „Aceasta reprezintă un procent infim din salariul său anual la Al-Nassr”, notează mai întâi cotidianul, înainte de a se distra calculând cât timp îi va lua să-şi achite datoria: „Este evident că Ronaldo are nevoie de doar 38,6 secunde pentru a câştiga suma necesară achitării amenzii aplicate de comisia disciplinară a FPF. Aceşti 255 de euro reprezintă 0,00012 % din salariul anual al vedetei în vârstă de 41 de ani.”

Două măsuri, două standarde

În septembrie 2011, un caz similar cu cel al lui Ronaldo a afectat deja Seleçao, notează cotidianul portughez. Deşi era unul dintre liderii echipei naţionale şi juca la Real Madrid, fundaşul Ricardo Carvalho a părăsit şi el cantonamentul, imediat după ce a aflat că nu va fi titular în meciul de calificare la Euro 2012 împotriva Ciprului. Federaţia a avut atunci „o mână mai grea” cu fostul jucător al AS Monaco şi l-a suspendat un an, deşi se vorbise chiar de o pedeapsă de douăzeci şi patru de luni. Nefiind sancţionat financiar, Ricardo Carvalho a fost rechemat abia trei ani mai târziu, împotriva echipei Franţei (1-2), în octombrie 2014.

Invitat la emisiunea „Record na Hora” de pe canalul de televiziune NOW, directorul adjunct al cotidianului sportiv portughez Record, Vítor Pinto, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de lipsa de claritate a Federaţiei şi de modul de comunicare al preşedintelui Pedro Proença: „A fost foarte clar. A declarat: «Toţi vrem ca Cristiano Ronaldo să se întoarcă», deci vorbeşte în numele întregii Federaţii. Este preşedintele, nu un simplu portar.» Înainte de a-l arăta cu degetul şi de a-l acuza că nu este pe aceeaşi lungime de undă cu selecţionerul Jorge Jesus. «Dacă Proença spune aşa ceva, înseamnă că trebuie să aibă garanţii. Jorge Jesus are o personalitate aparte. Când l-a angajat, a acceptat pachetul complet. Nu poţi să vrei o faţetă a lui Jorge Jesus şi să o respingi pe cealaltă, cea în care îşi poate pierde cumpătul. Îi detest pe cei care se declară susţinători ai lui Jorge Jesus şi care, apoi, nu îi respectă deciziile şi cuvântul dat.”

Jurnalistul portughez a cerut în cele din urmă tuturor părţilor să dea dovadă de mai multă onestitate pentru a pune naţionala Portugaliei „mai presus de toate”. „Sancţiunea a fost pronunţată, acum ajunge”, a concluzionat el, cu un aer iritat, exprimându-şi dorinţa de a-l revedea pe Ronaldo în tricoul naţional al Portugaliei, datorită „importanţei sale sportive”.