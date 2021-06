Bogdan Andone, aproape de revenirea in antrenorat! Tehnicianul e favorit sa preia banca unei echipe retrogradate din Liga 1

Fost antrenor la FCSB, Andone e aproape de a prelua banca tehnica a unei echipe retrogradate din Liga 1.

Bogdan Andone, fost antrenor la FCSB, Astra sau FC Voluntari, e in negocieri avansate cu FC Hermannstadt, anunta telekomsport. Formatia sibiana a retrogradat in finalul sezonului trecut, cu Eugen Beza pe banca tehnica, iar acum cauta un nou antrenor cu care sa atace promovarea in Liga 1.



Hermannstadt a pierdut barajul de ramanere in Liga 1, cu CS Mioveni, o premiera pentru formatiile din Liga 1 care pana in acest moment au castigat toate dublele cu echipele din ligile secunde. Dupa 0-0 in tur, CS Mioveni s-a impus la retur pe terenul sibienilor, 2-1, dupa un rosu incasat de Razvan Dalbea in primele minute ale meciului retur.

Rapid, U Cluj, Al Shaabm Concordia, Astra (ca secund) si Olimpia Satu Mare, ASU Poli, Metaloglobus, Viitorul Pandurii, FCSB, Astra si FC Voluntari (ca principal) sunt echipele din CV-ul de antrenor profesionist al lui Bogdan Andone.