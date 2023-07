L-au ajuns blestemele „câinilor”? Sergiu Hanca a revenit accidentat din cantonament. Ce s-a întâmplat cu fundașul Petrolului

Fundașul a dezvăluit că are o înfecție la un picior, dar s-a arătat încrezător că își va reveni rapid.

„Sunt bine, puțin obosit, după două săptămâni cu o încărcătură destul de mare. Mai avem puțin și începem campionatul, meciurile oficiale care contează cu adevărat. Am o infecție la picior de la iarbă, dar o să treacă în câteva zile.

A fost echipa care a arătat că mă dorește cel mai mult, am spus da unui proiect de viitor, știu ce se vrea la Petrolul de acum încolo. E adevărat că anul trecut au fost multe probleme, nu ne putem ascunde, dar ușor, ușor s-au rezolvat, iar acum o să construim doar în sus.

După cum am zis, vreau să fac parte din acest proiect. Prin diferiți intermediari am avut discuții cu Dinamo, personal, nu m-a sunat nimeni din club, din conducere sau staff. Nu, din momentul în care am plecat, este un capitol închis Craiova.

Am avut multe lecții de învățat, sunt recunoscător că am trecut și prin aceste lucruri, chiar dacă nu au fost ușoare, m-au întărit mai mult și pe viitor voi ști să gestionez totul mai bine. Îmi e dor să joc meciuri oficiale, pentru că în ultimele luni nu prea am jucat la Craiova, aștept începutul de campionat. Avem un grup frumos, băieți de caracter, eu cred că putem face lucruri frumoase împreună”, a spus Sergiu Hanca.

Petrolul Ploieşti a încheiat fără victorie stagiul din Slovenia

Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate cu formaţia croată NK Osijek, 1-1 (1-0), miercuri, în ultimul său meci amical disputat în stagiul din Slovenia.

Constantin Budescu a deschis scorul pentru Petrolul (35), dar croaţii, clasaţi pe locul al treilea în sezonul trecut, au egalat prin Josip Spoljaric (85).

Petrolul a început cu: Eşanu - L. Dumitriu, Meijers, Pedro, Hanca - Seto, Purtic - I. Cojocaru, Budescu, R. Moldoveanu - Irobiso. Rezerve au fost: Gavrilaş - M. Constantinescu, Răducan, Rădulescu, Mitrov, Pătraşcu, Paşov.

Petrolul a înregistrat două egaluri şi trei eşecuri în acest stagiu: 2-3 cu Shkendija (Macedonia de Nord), 0-4 cu FK Sarajevo (Bosnia-Herţegovina), 0-0 cu NK Aluminij (Slovenia), 0-2 cu Panathinaikos Atena (Grecia) şi 1-1 NK Osijek (Croaţia).