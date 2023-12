Miercuri seară, Rapid a jucat ultimul meci din 2023, 0-0 pe terenul campioanei Farul Constanța. Cu punctul obținut, giuleștenii au urcat temporar pe locul 3, cu 33 de puncte, la 11 lungimi în spatele liderului FCSB.

Bergodi îi transmite un mesaj lui FCSB și face anunțul despre plecările și venirile de la Rapid

Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, spune că este un punct câștigat de formația sa și transmite că nu se teme de diferența mare față de liderul FCSB. Italianul este convins că Rapid va arăta diferit în 2024, având în vedere că va avea ocazia de a organiza pentru prima dată cantonamentul, dar și să își întărească lotul.

Întrebat dacă este posibilă plecarea lui Cătălin Cîrjan în această iarnă, Bergodi a transmis că nu a stabilit încă lista despărțirilor. În ceea ce privește achizițiie, italianul a transmis că vor exista cel mult trei transferuri în această iarnă.

"Un meci bun, un meci în care am avut ocazii incredibil de mari la începutul meciului și la sfârșit. Băieții au jucat bine, nu le pot reproșa nimic. Numai un punct, dar am avut ocazii mari. Dacă alegeam alte soluții, puteam pleca cu 3 puncte. Golurilor lor au fost toate neacordate corect.

Am avut probleme la începutul campionatului. Am venit cu 3-4 zile înaintea meciului, după am reglat niște lucruri, iar 3 luni echipa a mers ceas. După, toată lumea știe ce s-a întâmplat. Au lipsit 3 jucători, am jucat meciuri importante cu Craiova și FCSB cu 9 fals, dar nu poți merge până la finalul campionatului fără atacanți. A venit această sincopă în care nu am avut rezultate, dar sunt sigur că în retur, după transferuri și revenirile după accidentare, echipa va fi bună.

Hasani nu e atacant. E o aripă care joacă în spatele vârfului. Nu-l înlocuiește pe Rrahmani. Unul nu se uită, unul nu se informează. Incredibil! El e aripă, poate să joace și în spatele vârfului.

Trebuie discutat despre plecări, nu suntem așa siguri. Dacă pleacă Cîrjan? Nu știu. El a fost folosit la început, dar sunt aleși cei mai buni. A venit și Borza, un jucător U21, dar Cîrjan a jucat bine aceste două meciuri, s-a adaptat bine pe bandă cu Petrolul. Nu știu ce gândește el. Normal, cine vrea mai mult spațiu, dacă eu nu pot să-i dau... vom vedea. Încă nu sunt sigur în cazul plecărilor. Pentru noi ar fi bine să avem mai mulți jucători în lot. Nu cred că vor veni mai mult de 3 jucători în iarnă.

Azi, Craiova a avut un meci greu (n.r - cu UTA Arad, 2-2), a și ratat un penalty. Noi am făcut o remiză cu o echipă bună și e un meci pozitiv. Vedem CFR ce face, dar pe mine nu mă sperie distanța față de FCSB, cu tot respectul. Chiar dacă FCSB a arătat că a fost echipa cea mai constantă, într-adevăr, dar în tur va fi diferit. Vor fi achiziții, toate echipele se întăresc sau slăbesc, nu se știe. Sunt 27 de puncte când se reîncepe plus 10 meciuri de play-off. Vor veni și din urmă echipe ca Farul sau Sepsi.

Acum am ocazia de a face eu cantonamentul. Eu am venit cu 3 zile înaintea meciului cu Sepsi. Dați-mi timp să fac un cantonament și după vom vedea echipa în retur", a spus Cristiano Bergodi.

Ultima victorie a Rapidului a fost înregistrată pe 5 noiembrie, la derby-ul cu FCSB, scor 3-1.

Rapid încheie anul cu 33 de puncte în 21 de etape și se clasează momentan pe locul 3, însă este la egalitate cu CFR Cluj, care are un meci în minus.