Bergodi, antrenorul străin cu cele mai multe meciuri în Liga 1. "Dacă revine Napoli la Craiova, se bate din nou pentru record" 

Cristiano Bergodi a fost fundaș central la Pescara, Lazio, Padova și Sliema Wanderers, iar în România le-a antrenat pe FC Național, CFR Cluj, FC Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, FC Voluntari, Sepsi și FC Rapid 1923. Nicolo Napoli a jucat ca fundaș dreapta la Messina, Cavese, Benevento, Juventus, Cagliari, Reggina și Tempio, iar în țara noastră a condus echipele Universitatea Craiova / FCU Craiova (x9), FC Brașov, Astra Ploiești, CSMS Iași / Poli Iași.

Etapa viitoare este programat meciul FCU Craiova - Rapid (26 august / 21:45). Oltenii au rămas fără antrenor, după ce Nicoale Dică a fost demis, după doar cinci meciuri la cârma echipei. Dacă se întoarce la FCU Craiova, Nicolo Napoli ar fi la al zecelea mandat pe banca echipei.

"M-a surprins un pic plecarea lui Nicolae Dică de la Craiova"

"Dacă mă dezvantajează schimbările de antrenori de la adversare? Nu știu, nu mă bag. M-a surprins un pic plecarea lui Nicolae Dică de la Craiova. M-a suprins, nu mă așteptam. Poate că se întoarce Nicolo Napoli, până la meciul cu noi (râde). El e mantaua de vreme rea, cum se spune în România. El vine întotdeauna și repară ceva. Eu îl respectam și pe Dică, e un antrenor preocupat de meseria lui, îmi pare rău că nu a fost lăsat să continue munca. Șumudică e favorit să meargă la FCU? Șumudică e un antrenor foarte bun, a avut rezultate foarte bune în România, cred că e o variantă bună pentru Craiova. Dar Napoli bate la ușă, împinge jocul... (râde).

Mă bucur că am devenit antrenorul străin cu cele mai multe meciuri în România, cred că am ajuns la 230 de meciuri în România. Mi-a spus cineva acum. Mă bucur că l-am depășit pe Nicolo, dar dacă revine la Craiova suntem în luptă pentru acest record. Glumesc, dar cine știe ce se întâmplă.

"Cei din conducere mi-au confirmat încrederea pe care o au în mine și în echipă"

Am discutat cu cei din conducere, cu Daniel Niculae, mi-au confirmat încrederea pe care o au în mine și în echipă. Cu domnul Șucu am avut o întâlnire, după meciul cu Voluntari. Am primit mereu încredere din partea conducerii. E normal că rezultatele te țin în post, dar în fotbal trebuie să apreciezi cum e munca antrenorului. În România, nu toți se pricep la evaluarea muncii antrenorului. Poți găsi un antrenor care nu îți place, nu ține bine vestiarul, greșește undeva la tactică, se poate întâmpla, pentru că suntem toți diferiți.

Dar mulți conducători nu știu să aprecieze munca antrenorului. Anul trecut, la Sepsi, a fost la fel. Au fost cinci-șase meciuri când n-a mers echipa, dar a fost liniște și au fost doi ani în care am depus o muncă bună. Ciobotariu e un antrenor bun și a continuat de unde a luat echipa. Mulți se uită la rezultat, nu cum se lucrează și ce perspective există. Trebuie o bună apreciere, pentru că altfel ajungi să schimbi la foc automat", a precizat Cristiano Bergodi.

Adrian Mititelu, despre revenirea Napoli la FCU Craiova:

"Nu am o problemă cu Napoli, dar e capitol închis. Să-l mai sune și alte echipe. Eu mi-am făcut datoria față de el, l-am chemat de atâtea ori. Să-l încerce și alte echipe. E liber de contract, e disponibil să vină în România.

Suntem prieteni, ne respectăm, dar s-a terminat colaborarea dintre noi pentru că e mai bine pentru ambele părți. Pe Napoli îl știu de atâta timp…. Dar ca să nu mai fie discuții, că am văzut și pe net, Napoli nu vine la Craiova.

Nu înseamnă că-l disprețuiesc, dar nu se pune problema să mai colaborăm profesional. Chiar mai vorbesc cu el, că mi-e drag de el ca om. Am păstrat legătura, da. Ne dăm mesaje scurte", a spus Adrian Mititelu, potrivit Playsport.

Foto - Gabriel Chirea, Getty Images