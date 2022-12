Becali se jură că nu el l-a scos de pe teren pe Oaidă! Cum explică mutarea surprinzătoare din mintul 25 al meciului cu Mioveni

În ciuda scorului „fluviu”, meciul a fost marcat nu de vreo reușită spectaculoasă, sau de vreo fază de atac ieșită din comun, ci de un moment petrecut în minutul 25 al meciului.

Toată lumea a fost surprinsă, în minutul 25 al meciul FCSB - CS Mioveni, când Mihai Pintilii l-a scos de pe teren pe Oaidă și l-a înlocuit cu Malcom Edjouma. Mutarea a fost una de bun augur, deoarece francezul a reușit să deschidă scorul la șapte minute de la intrarea pe teren, iar ulterior a contribuit decisiv și la marcarea celorlalte goluri ale vicecampioanei.

La finalul meciului, Gigi Becali a declarat că și pe el l-a surprins mutarea făcută de Pintilii, însă l-a felicitat pe antrenorul „roș-albaștrilor” pentru inspirația de care a dat dovadă.

„Am întrebat și eu. Mi-a zis că a fost o schimbare tactică. A intrat Edjouma ca să dea gol. Foarte bine a făcut Pintilii! Ce rost avea Oaidă pe teren? Noi jucăm defensiv cu Mioveni? Ce rost avea Oaidă? Dacă nu era 2-0, schimbam și un fundaș lateral, băgam un atacant. Jucam 3-4-3 atunci!

Am jucat cu o echipă care numai fotbal nu juca. Ce să îmi placă? Nu pot să spun… Dar noi jucăm un fotbal frumos, și în meciurile trecute. Am dominat, avem mingea, așa cum îmi place mie. Să vedem, acum e Pintilii antrenor. Ce rost are să mă gândesc la altul acum?

El le-a dat ce au vrut, antrenamente cu mingea, fără plictiseală, fără multe scheme tactice. Am văzut și o atitudine agresivă, un presing foarte sus. E ca atunci când erau Pintilii și Bourceanu pe teren, punem presiune.

Coman a dat un gol frumos, dar nu e relevant. Adversarul a fost slab. Trebuie să vedem mult mai multe de la el pentru a juca”, a spus Gigi Becali la Primasport.

Edjouma s-ar putea despărți iarna asta de FCSB

Gigi Becali a anunțat că a ajuns la un acord cu clubul maghiar MOL Fehervar și că edjouma ar putea pleca în curând de la vicecampioana României.

„Eu cred că Edjouma vrea să plece. El a luat mai mulţi bani de la mine la semnătură. A zis că vrea 14.000 de euro şi bani în avans. Acum, el are 12.000 pe lună, ăştia îi dau 25.000 de euro pe lună şi el cere 30.000 de euro. Eu cred că o să meargă, de ce să nu iei dublu? Ei dau şi 3.000 de euro primă pe meci, de ce să nu mai iei 6.000 de euro pe lună? Eu m-am înţeles cu clubul (n. red - MOL Fehervar), acum vor să plece. Nu pot spune la ce sumă m-am înţeles”, a spus Becali, potrivit sursei citate mai sus - mai multe detalii AICI.