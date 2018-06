Becali, aproape de inca un transfer: "Negociem, nici nu stiu cine e!" :)) Anunt de ultima ora

FCSB incearca al 3-lea transfer dupa Morutan si Qaka!

Becali spune ca Dica si MM Stoica au gasit un fundas central pe care sa-l aduca. Patronul nici nu stie ce nationalitate are.

"Nu stiu cum il cheama, pe cuvant. MM si cu Dica, ei stiu! Eu nu ma bag la fundasi. Nici nu stiu ce nationalitate are, se negociaza cu el", a spus Becali la PRO X.

Ros-albastrii s-au despartit in aceasta vara de Larie si Artur Jorge. Nici Gaman nu e sigur de locul sau in lot pentru sezonul viitor. In centrul defensivei, Dica ii mai are pe Planici si Balasa.