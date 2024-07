În prelungirile partidei, Țigănașu l-a îmbrâncit pe Tony, iar antrenorul gazdelor s-a trântit pe jos. S-a iscat o încăierare, dar spiritele s-au calmat imediat. Cu un ”galben” la activ, ”centralul” l-a iertat pe Țigănașu, care a ocolit eliminarea la faza respectivă.

Basarab Panduru s-a dezlănțuit după Poli Iași - FC Botoșani: ”Nu se face așa ceva! Urât”

Basarab Panduru a răbufnit la finalul meciului. Prezent în platoul de la Prima Sport, fostul internațional român a precizat că Tony se afla în afara spațiului regulamentar și că nu ar fi trebuit să stea în zona respectivă.

”Nu se face aşa ceva, Tony nu este unde trebuia sa fie, este în afara spaţiului regulamentar, vine Ţigănaşu şi te tăvăleşti pe acolo. Urât. Parcă nu se face aşa, ok, a intrat în tine, dar de abia îl aştepta. Mi se pare cam mult!”, a spus Basarab Panduru.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Mihai Bordeianu în minutul șase, după ce l-a învins pe Eduard Pap fără emoții cu un șut din prima, la colțul lung, din interiorul careului.

Reacția lui Tony după disputa cu Țigănașu

Tony a mărturisit la finalul meciului că și-a prezentat scuzele față de Țigănașu în urma situației tensionate din prelungiri.

”Se mai întâmplă la fotbal. Eu cu el ne-am împăcat imediat. Nu am nimic cu băiatul. A făcut un meci bun. Le doresc succes. Nu s-a lovit nimeni. Au fost nervi. Ei au vrut să câștige, noi am vrut să câștigăm. E normal. Și la finalul meciului am mers direct la el și l-am salutat. Mi-am cerut scuze. E adrenalină. E normal”, a mai spus Tony.