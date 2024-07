Cele două echipe s-au confruntat pe ”Emil Alexandrescu” în a doua etapă din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Poli Iași s-a impus cu 1-0 și a obținut prima victorie din noua stagiune.

Reacția lui Tony după încăierarea cu Țigănașu din Poli Iași - FC Botoșani

Tony a vorbit după meci și a evidențiat că ieșenii au avut mai multe oportunități, dar chiar și așa a oferit credite botoșănenilor pentru că s-au luptat pentru punct.

”Noi am avut mai multe oportunități. Într-adevăr, Botoșani s-a luptat foarte bine. A încercat până la sfârșit să obțină egalul. Noi puteam da golul doi. A lipsit ultima pasă, ultima centrare. Am avut și bara. Cel mai important e că cele trei puncte au rămas la noi. Ni le-am dorit mult. Primele din acest campionat. Mergem înainte. Astăzi am făcut un meci pozitiv, sunt lucruri pe care trebuie să le ameliorăm. Știm”, a spus Tony.

Cât despre faza din prelungirile partidei, când s-au încins spiritele după ce a fost îmbrâncit de Țigănașu, Tony a precizat că și-a prezentat scuzele față de jucător după meci și că adrenalina a fost de vină pentru situația respectivă.

”Se mai întâmplă la fotbal. Eu cu el ne-am împăcat imediat. Nu am nimic cu băiatul. A făcut un meci bun. Le doresc succes. Nu s-a lovit nimeni. Au fost nervi. Ei au vrut să câștige, noi am vrut să câștigăm. E normal. Și la finalul meciului am mers direct la el și l-am salutat. Mi-am cerut scuze. E adrenalină. E normal”, a mai spus Tony.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Mihai Bordeianu în minutul șase, după ce l-a învins pe Eduard Pap fără emoții cu un șut din prima, la colțul lung, din interiorul careului.