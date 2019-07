"Banii nu aduc fericirea in Liga 1!" Cele mai "ciudate" doua cazuri din Romania

Au promis stadion nou, fotbalisti de calitate si performanta, dar dupa 3 etape de Liga 1 au 0 puncte.



Articol publicat de Casian Soneriu



FC Hermannstadt este fara doar si poate alaturi de Dinamo Bucuresti unul dintre cele mai "ciudate" cazuri din Liga 1.

Dupa ce in sezonul trecut s-au salvat in extremis de la retrogradare dupa un gol inscris in prelungiri in partida cu Dunarea Calarasi din ultima etapa si au castigat barajul cu U Cluj, in sezonul acesta existau asteptari ca lucrurile sa se schimbe la formatia din Sibiu.

Cei de la Hermannstadt au facut schimbari la nivel administrativ si l-au adus pe Iuliu Muresan, iar fotbalisti cu experienta precum Busu, Caiado sau Yazalde au ajuns la formatia din Sibiu.

Totusi, lucrurile nu merg deloc asa cum era de asteptat. Cu salarii peste media Ligii 1 si conditii bune de pregatire, formatia din Sibiu nu se ridica la nivelul asteptarilor.

Dupa 3 etape, Hermannstadt are 0 puncte, dar jocul este promitator. Echipa antrenata de Enache a pierdut clar cu Gaz Metan, dar a fost aproape sa obtina un punct cu FCSB si Viitorul, doua dintre cele mai bune echipe din campionat.

Stadionul inca nu este gata si echipa a jucat la Mures partida cu Gaz Metan considerata pe teren propriu, iar acest lucru o sa se repete si in urmatoarele etape pana cand stadionul o sa fie pus la punct.

Fara doar si poate, FC Hermannstadt avea un obiectiv indraznet la inceputul sezonului. Cel mai probabil sa fie cat mai aproape de locurile de play-off. Echipa a fost aproape de primele 6 locuri in sezonul trecut, dar au pierdut rapid contactul dupa cateva rezultate mai putin favorabile, iar finalul de sezon a fost unul cu emotii.

Inceputul noului sezon nu arata deloc promitator. Hermannstadt este printre dezamagirile noului sezon, dar se spera la o redresare rapida pentru a nu se mai pierde puncte.

Ramane de vazut daca Enache si compania o sa reuseasca redresarea corabiei, dar obiective indraznete precum play-off-ul par abosul imposibile in aceste circumstante.