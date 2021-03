Balint a luat foc dupa ce UTA a ratat prezenta in playoff! "Asta este nivelul noastru, trebuie sa acceptam!" Ce a spus antrenorul aradenilor

UTA a pierdut in deplasarea de la Craiova, scor 2-0, si a ratat posiblitatea de a juca in playoff-ul Ligii 1.

Laszlo Balint, antrenorul aradenilor, a fost foarte suparat dupa acest esec. El a spus ca echipa trebuie sa fie foarte concentrata pentru a evita retrogradarea si ca acesta este nivelul echipei din Arad.

"Realitatea noastra este ca intram in playout si ca trebuie sa fim foarte concentrati pentru a evita retrogradarea. In ultima perioada, inclusiv eu si aici recunosc, imi asum. A fost o greseala de a mea. Am sperat. Am visat ca putem ne batem pentru playoff. Nu! Asta este nivelul noastru, trebuie sa acceptam treaba asta si trebuie sa bagam capul in pamant si sa muncim toti.

Trebuie sa si demonstram ca UTA este o echipa mare. Avem 3 infrangeri consecutive fara gol marcat. Ok. Impotriva primelor 3, dar nu ma incalzeste cu nimic. Daca plecam cu mentalitatea asta ca mergem ca mielul la taiere, eu ma duc acasa si imi tai carnetul. Eu indiferent de ce adversar o sa am in fata eu o sa abordez meciul la victorie. Daca mentalitatea lor asta este, ca suntem echipa mare. Bun. Perfect. Sa demonstram asta si in teren", a spus Balint dupa meci.

UTA Arad se afla pe locul 10 in clasament, cu 33 de puncte, dupa 28 de partide jucate.