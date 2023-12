Avertismentul lui Dumitru Dragomir pentru Dan Șucu: "Nu știu de ce Dumnezeu"

Giuleștenii au bifat trei remize și două înfrângeri, iar după partida cu Petrolul Ploiești, când au jucat în inferioritate numerică, s-au declarat mulțumiți de rezultat.

Dumitru Dragomir, verdict dur despre Rapid

Fostul președinte de la LPF nu înțelege lipsa de motivație a formației antrenată de Cristiano Bergodi, explicând că au șanse mari să se depărteze de locurile funtașe din clasament dacă nu își revizuiesc atitudinea.

"Sunt trei echipe pe care le urmăresc, patru de fapt. La Craiova e ca la Rapid, să ne înțelegem, mă da la Rapid erau așa de mulțumiți cu meci egal la Ploiești, nu știu ce Dumnezeu. Ei trebuia să se ducă să forțeze să câștige, s-ar putea să piardă primele șase locuri. Am făcut niște calcule, pe onoarea mea, pentru că joacă astea bine", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Cristiano Bergodi face un anunț: ”Șucu e un patron diferit”

Cristiano Bergodi a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Farul Constanța de la Ovidiu și a subliniat faptul că a comunicat întotdeauna cu Dan Șucu, acționarul majoritar din Giulești, în momentele dificile de la club.

"Am vorbit întotdeauna cu Șucu când au fost momente dificile. La început, când am venit, am luat masa împreună. La fel și după aceste rezultate. El a încercat să ne ajute, m-a întrebat: 'Cu ce pot să te ajut?'. Și am vorbit, am discutat cu staff-ul, cu cine se ocupă de transferuri și am urmărit jucători. Sperăm că vor veni transferuri.

Sigur că domnul Șucu e un patron un pic diferit față de mulți patroni pe care i-am avut. Nu vorbesc de toți, m-am înțeles bine cu mulți patroni. Șucu are răbdare, parcă e o minune că are răbdare. Cu antrenorii trebuie să ai răbdare, dacă ai răbdare vin și rezultatele", a spus Cristiano Bergodi.