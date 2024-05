Echipa pregătită în partea a doua a campionatului de Eugen Trică a retrogradat direct în eșalonul secund, după ce a pierdut în ultima etapă cu FC Hermannstadt, scor 1-3.

După nouă etape desfășurate în play-out, FCU Craiova a înregistrat o singură victorie, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri. Cu 22 de puncte au terminat oltenii sezonul.

”Ați fost lucrat din interior?” Adrian Mititelu, discurs-manifest: ”Un coșmar! Toate planurile s-au năruit”

Adrian Mititelu a vorbit sincer despre problemele de la FCU Craiova și a ținut să evidențieze faptul că a conștientizat cu greu retrogradarea în eșalonul secund.

De asemenea, patronul oltenilor și-a asumat vina pentru situația în care a ajung trupa din Bănie și a mărturisit că probleme de arbitraj și-au spus cuvântul în timpul sezonului.

”(n.r. Ați conștientizat că sunteți în Liga 2?) Greu. Foarte greu. Foarte greu de digerat. Toate planurile noastre s-au năruit. Visurile, speranțele pe care le-am făcut s-au transformat într-un coșmar. Nu a trecut, dar trebuie să treacă. Asta e viața. În viață trebuie să fii pregătit pentru orice. La modul general vorbesc.

Este o retrogradare neașteptată, negândită, nepreconizată. Nici dușmanii noștri nu au gândit-o. Dar, asta e. Vinovatul principal sunt eu. Eu am administrat activitatea clubului. Nu mai caut acum scuze. Nu mai caut vinovați. Am fost puțin superficial. Am avut mai multă încredere decât trebuia în unii oameni. Și sub nasul meu s-au întâmplat lucruri pe care nu le-am observat. Am crezut că orice ar fi nu vom retrograda. Am zis că tragem linie la vară și că rezolvăm problemele. Dar uite că s-a întâmplat nenorocirea și am ajuns aici.

Asta e. Am avut ieșiri mai puțin inspirate în seara de după meci. Nu am fost în stare să o batem pe Sibiu. Aș putea spune că la această retrogradare au contribuit și arbitrajele. Ne-au ajuns în situația asta de a fi presiune pe noi. Unii jucători să intre într-o criză și într-o stare de teamă. Unii jucători aveau emoții prea mari. Au fost câteva meciuri cheie în care arbitrii ne-au dezavantajat.

Dar, a trecut. Chiar dacă toată viața mea o să-mi rămână pe conștiință și o să fie o dilemă că e cea mai misterioasă sau cea mai de neînțeles retrogradare din istoria fotbalului românesc. O echipă cu valoare de play-off să ajungă să retrogradeze rămâne un mare mister.

(n.r. Ați fost lucrat din interior?) Există probe, bârfe, dar nu am probe. Există lucruri anormale în echipă. Sunt și niște bănuieli asupra unor jucători, dar nu avem dovezi. Nu avem ce să facem”, a spus Adrian Mititelu.

FCU Craiova și-a prezentat noul antrenor!

„Bine ai revenit, Marius Croitoru! Marius Croitoru este noul antrenor principal al FCU 1948.

Acesta a mai antrenat echipa în perioada 23 iunie 2022 - 10 octombrie 2022.

El a semnat un contract valabil pentru 2 ani”, a comunicat FCU Craiova.