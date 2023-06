Atacantul dorit de CFR Cluj, ironizat în direct: „Dacă tot pleacă Messi, să-l aducă PSG pe el!”

CFR Cluj este în căutarea unui atacant pentru sezonul 2022-2023. Alesul ardelenilor este Virgiliu Postolachi (23 ani), care la primul an în România, a marcat 14 goluri, 12 în campionat și două în Cupa României.

Sfatul lui Basarab Panduru pentru Virgiliu Postolachi

Vârful format de PSG a înscris o dublă în returul barajului pentru promovare/retrogradare și a ajutat-o pe UTA Arad să rămână în Liga 1. Însă Basarab Panduru îi recomandă lui Postolachi să rămână la „Bătrâna Doamnaă” și în sezonul viitor pentru a deveni un adevărat marcator. În caz contrar, poate pleca direct la campioana Franței, dacă se simte atât de pregătit.

„(n.r. ţi-a plăcut Postolachi sezonul ăsta?) A făcut un sezon bun. Cred că avea 10 goluri până la meciul ăsta, nu ştiu dacă se trec la campionat sau nu, dar se trec în CV-ul lui (n..r golurile din barajul menţinere/promovare cu Buzău).

12 goluri înseamnă ceva pentru el. Nu ştiu dacă poate să meargă mai departe, cred că încă un an la UTA i-ar prinde bine, după astea 12 goluri să te duci la nivelul următor…. În general la noi de la nivelul ăsta te duci în jos, nu la nivelul următor.

De altfel, i-a bătut pe Buzău, a bătut şi mingea, mai urmează să fie căutat de PSG după golurile astea şi e totul perfect. Dacă tot pleacă Messi, măcar să-l aducă pe el înapoi”, a spus Basarab Panduru pentru Orange Sport.

Virgiliu Postolachi a vorbit despre viitorul său, după UTA Arad - Gloria Buzău 5-1

Întrebat dacă va continua la UTA Arad și din vară, Virgiliu Postolachi nu s-a hazardat să ofere un răspuns. Acesta a precizat că va analiza cu atenție oportunitățile după meciurile naționalei Republicii Moldova, iar apoi va lua o decizie.

„Nu știu, eu nu știu nimic. Agentul mi-a zis că nu vorbește cu mine despre asta până nu termin tot sezonul. Acum mai am meciurile de la națională și apoi după accea vorbesc. Nu știu unde voi juca, dar eu mă simt bine aici. Mai am un an de contract”, a declarat Virgiliu Postolachi, după victoria cu Gloria Buzău, 5-1.