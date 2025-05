Astrit Selmani a marcat unicul gol al partidei pentru Dinamo, în timp ce pentru FCSB au punctat Daniel Bîrligea și Octavian Popescu.

Astrit Selmani: ”Îmi voi încheia contractul!”

La finalul meciului, Astrit Selmani s-a arătat dezamăgit de prestația echipei din prima repriză cu FCSB. Atacantul kosovar a declarat că Dinamo nu poate arăta de această manieră și în derby-ul cu Rapid.

Întrebat despre viitorul său în ”Ștefan cel Mare”, Selmani a recunoscut că va pleca la finalul stagiunii, când i se va încheia contractul, deoarece vrea să facă pasul la o echipă cu pretenții.

”Nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză, jucătorii nu ar trebui să fie mândri, nu suntem fericiți de cum am arătat în prima repriză, nu ăsta e Dinamo. Ne cerem scuze fanilor, nu e bine. În repriza a doua am încercat măcar să le arătăm suporterilor care au venit și au cumpărat bilet că putem încerca să marcăm. Am avut unele momente, puteam marca al doilea gol. Îmi pare rău, putea fi 3-2, mă învinovățesc, bineînțeles. Nivelul din prrima repriza nu e nivelul nostru. E dureros pentru fani. Suporterii sunt minunați, e greu, dar fără ei este și mai greu.

Am 11 cartonașe galbene, dar am încercat să dau totul în fiecare meci. Când văd că echipa nu e pregătită sau își pierde concentrarea, încerc să îi trezesc. Nu vreau să iau cartonașe galbene, dar poate oamenii din jurul meu văd că dau totul și mă vor urma. Încerc să fiu un exemplu pe teren. Aș putea să fiu relaxat, pentru că mi se încheie contractul, dar nu sunt așa. Îmi pasă și vreau să închei cu capul sus. Nu vreau să fiu suspendat, dar dacă de asta e nevoie să îi trezesc pe ceilalți, nicio problemă.

Nu putem arăta așa în meciul cu Rapid. Campionatul e încheiat, știm că probabil ei (n.r. FCSB) vor câștiga campionatul, sunt 98% șanse, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim, trebuie să jucăm pentru fani.

Îmi voi încheia contractul, voi juca ultimul meci acasă cu U Cluj. Nu este ușor, chiar îmi place aici, dar am și alte visuri. Le voi fi mereu recunoscător celor de la Dinamo”, a spus Astrit Selmani după meci.

