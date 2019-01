Arbitrii romani cer schimbari in Liga I: VAR-ul, prioritatea no.1! Istvan Kovacs: "Asa poate nu mai plecam huiduiti de la meciuri"

Arbitrii sunt pregatiti pentru lupta la titlu. Kovacs il roaga pe Burleanu sa introduca repede proba video si la noi, ca sa nu-l mai injure lumea la mecuri.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Burleanu le-a promis arbitrilor ca VAR-ul va ajunge si in Liga I.

"Este un mare ajutor pentru arbitru, pentru ca dupa joc nu mai pleci huiduit", spune Istvan Kovacs.

Anul trecut, Kovacs si-a facut debutul in Champions League. Se antreneaza de doua ori pe zi ca sa tina pasul cu marii fotbalisti in Europa.

"In Liga I media de kilometri alergati este de 10.5 - 11.5. In Liga Campionilor am facut 13.5 si chiar 14", mai spune el.

Hategan a ratat Mondialul, dar are sanse mari sa arbitreze la EURO, in 2020.



"Visul oricarui arbitru cand se apuca de arbitraj e sa ajunga la un turneu final, asta e si visul meu", mai spune Kovacs.