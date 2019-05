"Ar fi frumos ca titlul sa se decida in ultimul meci! Ar fi ca in filme!" Fostul capitan al Stelei vrea un final THRILLER pentru campionat

Daca CFR Cluj nu castiga in aceasta seara, la Giurgiu, soarta titlului ar putea sa se decida in ultima etapa, pe Arena Nationala, in meciul direct cu FCSB.

Autor: Gabriel Chirea



Sorin Paraschiv (37 ani) a fost junior al Stelei si capitan al FCSB, cu care a castigat 3 titluri in Liga 1 si 2 Cupe ale Romaniei, dar a lucrat si cu Dan Petrescu la Unirea Urziceni, echipa cu care a terminat sezonul 2009-2010 pe pozitia secunda, la 3 puncte in spatele lui CFR Cluj, si a facut 8 puncte in grupele Ligii Campionilor.

Fostul mijlocas lauda sistemul de desfasurare al campionatului, care a adus mai mult dramatism, dar si modul cinic in care clujenii si Petrescu s-au apropiat de un nou titlu, al 5-lea din palmares si al 2-lea consecutiv. In acest moment, CFR Cluj are 44 de puncte si trebuie sa mai joace cu Astra (d), CSU Craiova (a) si FCSB (d), in timp ce echipa lui Mihai Teja are 42 de puncte si mai are programate meciuri cu Sepsi (d) si CFR Cluj (a).

"A fost un sezon interesant si un play-off disputat. Asa cum se astepta toata lumea, au existat meciuri tari, echilibrate, cu tensiune mare. E frumos ca FCSB a reusit sa castige meciul de la Craiova si inca mai exista suspans. Cred ca asta e frumusetea play-off-ului, ca se mai mentine o asemenea tensiune, pentru ca in alti ani, cand se juca normal, o echipa lua avans 10 puncte si se termina totul. Cred ca spectatorii si telespectatorii se bucura de un astfel de final, cu dueluri pentru titlu si pentru locul 3.

Sa vedem ce face si CFR Cluj in aceasta seara, in meciul cu Astra. Daca castiga CFR, atunci e clar ca e campioana. Cred ca se termina suspansul. Si in cazul unui egal este foarte greu pentru FCSB sa revina, dar nu imposibil. Era frumos sa se decida campiona in ultima etapa, in meciul direct, ar fi fost ca in filme.

Eu l-am avut antrenor pe Dan Petrescu la Urziceni, am lucrat foarte bine. Am avut rezultate foarte bune cu el, si in Champions League, si in campionat. E un antrenor care urmareste tot timpul rezultatul, care a castigat trofee in Romania. Cand il aduci, stii ca nu va face spectacol tot timpul, dar esti sigur ca vei avea rezultate. Folosofia lui e ca e foarte important cu ce ramai la final, ce castigi, pentru ca lumea ii uita repede pe cei care joaca foarte frumos, dar nu castiga trofee. De exemplu, in acest sezon, FCSB a pierdut titlul in meciurile cu echipele mici, in care s-a incurcat, desi a dominat clar si a avut multe ocazii de gol. In schimb, CFR Cluj a fost mai cinica, a castigat meciurile cu echipele mai mici si nu s-a ferit sa joace si la egal, atunci cand a fost nevoie, cu cele din prima parte a clasamentului.

Acesta ar putea fi al 4-lea sezon in care FCSB nu castiga campionatul. Cred ca le este foarte greu de digerat, pentru ca stim toti ca FCSB a fost una dintre putinele cluburi care chiar au investit in transferuri. Cunosc foarte bine persoanele din club si din anturajul echipei si stiu cat de mult isi doresc sa castige titlul. Dar asa este in fotbal, o singura echipa poate sa ridice trofeul la final de sezon. Din nefericire, prima echipa sub linie, cea care a pierdut mereu la limita, in ultimele 4 sezoane, a fost FCSB”, a declarat Paraschiv pentru Sport.ro.