Anunt bomba la Craiova! Gardos e suparat si vrea sa plece. Ce s-a intamplat

Florin Gardos abia a semnat prelungirea cu CSU Craiova, dar ar putea parasi clubul in saptamanile urmatoare.

Imprumutat in partea a doua a sezonului trecut de la Southampton, Gardos a devenit definitiv jucatorul oltenilor in aceasta vara, cand a semnat pe doi ani. Fundasul de nationala revenise in Romania tocmai pentru a-si creste sansele de a juca din nou in tricoul Romaniei dupa doi ani dificili in Premier League. Gardos s-a luptat cu accidentarile, dar s-a recuperat complet si astepta un sezon plin cu Craiova.

Conform surselor din cadrul clubului, Gardos e suparat ca nu prinde constant primul 11. Fotbalistul de 29 de ani a fost deranjat de faptul ca n-a prins niciun minut in dubla cu Leipzig. Trimis apoi titular cu Chiajna, Gardos a fots printre cei mai buni de pe teren, in ciuda rezultatului prost al echipei, 0-1 pe teren propriu. Mangia n-a fost insa impresionat. La Voluntari, fostul stelist a ramas din nou pe banca, desi si-ar fi dorit sa prinda minute pentru a fi vazut si de selectionerul Cosmin Contra, prezent la meci.

Evaluat la 1,3 milioane de euro pe transfermarkt, Gardos are o clauza de reziliere a contractului cu CSU in valoare de 250 000 de euro.

Acum 4 ani, Florin i-a adus lui Becali 6 milioane de euro dupa transferul la Southampton.

Gardos are 13 selectii in nationala Romaniei.