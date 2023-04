Antrenorul și fanii lui Bordeaux au dat verdictul în cazul lui Alexi Pitu, cumpărat în iarnă de la Farul

Rezervă neutilizată sau folosit timp de 15-20 de minute, pe finalul jocurilor, Pitu a început să prindă și echipa de start. A fost titular în partida cu Guingamp (1-0), de la începutul lunii aprilie, iar astăzi, la partida cu Bastia (2-0), a început din nou din primul minut.

Alexi Pitu, lăudat de fanii lui Bordeaux după ce a devenit titular. Antrenorul vrea să îi dea încredere în continuare

"Autorul unui meci foarte bun", a scris Girondins4ever, site-ul suporterilor lui Bordeaux, despre Alexi Pitu, după meciul de azi cu Bastia, în care românul a jucat 78 de minute. De asemenea, fanii au remarcat implicarea internaționalului U21 în joc, iar antrenorul David Guion a explicat chiar înainte de joc de ce l-a titularizat.

"Avantajul pe care îl avem cu Pitu în teren este că destabilizează defensiva adversă și are o conexiune bună cu colegii. Se află într-o formă bună, iar asta este important. Este important că continuăm să îi arătăm încredere", a spus David Guion, la Bein Sports.

De asemenea, într-un sondaj realizat de site-ul mențioant anterior, 92% dintre fanii lui Bordeaux consideră că Pitu merită să înceapă din primul minut și să lupte pentru un loc de titular cu rivalii pe post Dilane Bakwa și Zuriko Davitashvili.

Până acum, Alexi Pitu a jucat în nouă meciuri și a strâns 262 de minute. Extrema stângă nu a spart gheața la capitolul golurilor sau assist-urilor.

Burdeaux are șanse importante să promoveze direct în Ligue 1. Echipa lui Alexi Pitu se află pe locul 2, care duce direct în primul eșalon, cu patru puncte sub liderul Le Havre și cu cinci peste poziția de baraj ocupată de Metz, echipa lui Laszlo Boloni, care are un meci în minus.