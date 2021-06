Antrenorul revelatiei sezonului trecut, dezvaluiri despre viitorul lui Malele! "Vedem ce se va intampla"

Andrei Prepelita anunta ca nu poate sa-l astepte pe atacantul elvetian la nesfarsit.

Unul dintre cei mai buni atacanti ai sezonului precedent de Liga 1, Cephas Malele este in prezent liber de contract, iar pitestenii anunta ca rabdarea pe care o au in cazul unui raspuns este destul de limitata, din cauza calendarului incarcat care exista in aceasta vara.

Antrenorul celor de la FC Arges, Andrei Prepelita, a spus ca si-ar dori ca atacantul elvetian sa continua la formatia pe care o pregateste, insa nu-si pune mari sperante in acest fapt. Malele a marcat 14 goluri si a oferit 3 pase de gol in 23 de partide de Liga 1, iar CFR si Craiova sunt pe urmele sale, din informatiile aparute in presa.

"Malele si-a facut treaba foarte bine la noi si a terminat contractul. Din cate stiu, clubul i-a facut o oferta. El nu a dat curs ofertei si probabil va merge in alta parte. Nici noi nu putem astepta foarte mult pentru ca trebuie sa ne facem pregatirea si doresc sa fie toti jucatorii la pregatire. Da, el si-a facut treaba, un jucator foarte bun, ne-a ajutat foarte mult si echipa l-a ajutat pe el. Acum vedem ce se va intampla", a declarat Andrei Prepelita.