Antrenorul lui FC U Craiova, după eșecul cu FCSB: "Greșeli inadmisibile! Am întâlnit cea mai puternică echipă din România"

FCSB a deschis scorul după doar opt minute. David Miculescu a rămas nemarcat după un corner și l-a învins pe portarul Robert Popa, revenit între buturile formației oltene.

Florin Drăgan, după FC U Craiova - FCSB 1-3: "Greșeli personale inadmisibile la nivel de Liga 1!"

Zece minute mai târziu, FCSB și-a majorat avantajul. După o pasă primită de la Darius Olaru, Florinel Coman a fost faultat de portarul Robert Popa, iar arbitrul Radu Petrescu a acordat lovitură de la 11 metri. Cel care a transformat a fost tot Coman, cu un șut la firul ierbii, pe centru.

În repriza secundă, Malcom Edjouma a dus scorul la 3-0 în minutul 60, iar Sekou Sidibe a redus din handicap 13 minute mai târziu, din penalty.

Florin Drăgan, secundul lui FC U Craiova, care are acum rolul de antrenor interimar, a criticat "greșelile inadmisibile" ale echipei sale, însă nu a luat nici din meritele lui FCSB, pe care o consideră cea mai puternică echipă din Liga 1.

"Am întâlnit cea mai puternică echipă din România, ne-au fost net superiori în prima repriză, mai ales în zona centrală. Nu am reușit să facem față presiunii. Am intrat foarte timorați. Greșeli personale inadmisibile la nivel de Liga 1!

Nu putem să fim fericiți. Ok, am jucat cu FCSB, dar la un moment dat am avut impresia, când a scăpăt Sidibe, dacă se făcea 3-2... puteam să revenim oarecum în joc. Puteam să punem puțină presiune pe ei. Sincer, vă spun că nu am făcut față presiunii, iar FCSB a fost mai bună decât noi în această seară, ăsta este adevărul.

Am început jocul timorați, am primit două goluri foarte repede. La golul doi, dacă Baten marca puțin mai tare, aveam șansa să marcăm noi. Apoi iese contraatac și penalty. Atunci s-a năruit totul pentru noi.

Noi așteptăm antrenorul. Aud și eu ce se mai vorbește. Eu sunt secundul echipei și încerc să ajut, nu încerc nimic altceva.

Adrian Mititelu e normal să fie dezamăgit. Cum poate să fie, bucuros? FCSB chiar a fost superioară, merită felicitări. Din păcate pentru noi, atât am putut în această seară. Noi știm că avem calitate și mergem la Sepsi să adunăm puncte", a spus Florin Drăgan.

FCU Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi în etapa următoare.