Antrenorul care l-a demis pe Dică i-ar putea lua locul la FCSB. Ce spune despre o astfel de posibilitate

Unul dintre numele vehiculate este chiar al celui care i-a provocat plecarea lui Dică de la FCSB și anume Eugen Neagoe, antrenorul lui U Cluj.

Neagoe nu neagă faptul că ar fi tentat de o colaborare cu FCSB, însă susține că în momentul de față se concentrează pe ce are de făcut la U Cluj. Antrenorul de 55 de ani a mai susținut că nu a fost contactat deocamdată de Gigi Becali.

„Astea cu listele... Am mai fost pe liste. Și Sorin Cârțu a zis că am fost pe lista Universității Craiova, scurtă sau foarte scurtă, dar n-am ajuns acolo. Când apar astfel de discuții, mai ales în media, orice antrenor trebuie să se simtă bine, atunci înseamnă că munca îi este apreciată. De la discuțiile apărute în presă la ce se întâmplă la FCSB, e cale lungă. FCSB e echipă mare, știe ce are de făcut în bucătăria ei, îi urez succes cu West Ham.

Dacă, dacă... Nu avem despre ce să vorbim, dacă aș fi luat în considerare o eventuală propunere. Sunt aici, la Cluj nu mă gândesc decât la meciul cu Craiova, concentrarea mea e doar la 'U'”, a spus Eugen Neagoe.

Nicolae Dică și-a cerut scuze că a refuzat să-i strângă mâna la finalul meciului U Cluj - FCSB

După meciul U Cluj - FCSB, scor 2-1, Nicolae Dică a mers direct la vestiare fără să-l mai salute pe Eugen Neagoe, antrenorul ardelenilor. Ulterior, fostul antrenor al vicecampioanei și-a cerut scuze.

„Nu vreau, nici nu voiam, ca Nicolae Dică să-și ceară scuze că n-am dat mâna după meci. Eu sunt de acord cu scuzele venite, nici nu știu dacă trebuia să-mi ceară scuze...

FCSB nu a făcut un joc prost, noi am evoluat foarte bine. Nu cred că se așteptau ca noi să fim agresivi din start, să avansăm din primul minute. Ne-a ieșit în mare tot ceea ce am pregătit la antrenamente. Până la eliminarea lui Romario, am fost echipa care a controlat meciul, mai putea da 4-5 goluri, fără falsă modestie. Chipciu a avut două oportunități, Thiam bară transversală, alte două ocazii mari”, a mai spun Neagoe.