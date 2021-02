Antrenorul adus la Craiova lui Mititelu s-a dus la inchisoare sa vorbeasca cu patronul "S-a transformat, efectiv!"

Ovidiu Stanga este omul pe care Mititelu l-a adus la echipa pentru a reusi promovarea in primul esalon al fotbalului romanesc.

Fostul jucator de la Craiova, Dinamo si PSV, isi doreste o clasare pe primele doua pozitii din clasament, pentru a patrunde direct in Liga 1, fara sa fie nevoit sa joace un baraj cu o echipa de pe prima scena a fotbalui romanesc.

Stanga a dezvaluit ca a fost la inchisoare sa discute cu Adriaan Mititelu, iar patronul echipei din Liga 2 se simte bine si este foarte pozitiv.

"Am fost la inchisoare la Adrian Mititelu! S-a transformat, efectiv, prin felul in care vede fotbalul acum. Am vorbit direct cu dumnealui, fata in fata. Am avut o intalnire, la inchisoare. Pe aceasta cale vreau sa ii anunt pe toti suporterii, pe toti ce care erau curiosi, ca este foarte pozitiv. Arata foarte, foarte bine Adrian Mititelu. M-am bucurat cand l-am vazut asa de pozitiv.

I-am si spus ca la club este mult, mult mai bine decat ma asteptam. Totul pleaca de la cel care conduce echipa, de la patronul Mititelu. Am ramas surprins cat s-a dezvoltat clubul cu Mititelu.

l stiam, am lucrat cu el, dar acum modul cum a pus informatia acumulata in slujba echipei, sunt uluit.

I-am si spus asta. Ma bucur ca si-a dat seama ca micile detalii conteaza cel mai mult in fotbal. A investit in tineri si a adus langa ei jucatori experimentati. A facut un grup excelent, el, Mititelu. Ce realizeaza el la Craiova nu cred ca exista in toata Romania!

Daca am avut nevoie de ac de seringa, l-am avut in secunda urmatoare. Sau autocar la 5:00 dimineata, imediat s-a rezolvat. Organizare excelenta si, mai ales financiar, sa ai totul la dispozitie. E totul usor de realizat cu banii investiti de Mititelu in club. Nu poti sa ceri jucatorilor fara sa le dai. Dar daca le dai totul, ei trebuie sa ofere maximum in fiecare meci", a declarat Ovidiu Stanga pentru Radio Sport 1.

U Craiova 1948 este pe primul loc in Liga 2, 30 de puncte. Oltenii sunt urmati in clasament de Viitorul Pandurii si Rapid, cu cate 26.