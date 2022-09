Bogdan Pătrașcu (43 ani), antrenorul secund al Rapidului și fostul jucător de la Sportul Studențesc, Litex Loveci, Piacenza, Chiezo, Padova, Dinamo, Astra Ploiești și "U" Cluj, crede că echipa sa are un lot mai complet decât în sezonul trecut, dar că potențialul întreg al echipei se va vedea doar după omogenizarea sa.

"Pentru unii este o surpriză sezonul bun al Rapidului. Dar pe noi nu se surprinde, pentru că pentru asta am plecat în cantonament, pentru asta ne-am pregătit. Vom lua meci cu meci și vom vedea la finalul campionatului unde vom ajunge. Obiectivul nostru este play-off-ul, sperăm să ajungem acolo și să jucăm în continuare cum am făcut-o până acum.

"Lotul este mai complet decât în sezonul trecut, avem dubluri pe fiecare post"



Avem un grup frumos, au venit și noile achiziții, încet-încet începem să fim tot mai omogeni. Nu știu dacă lotul este mai bun decât în sezonul trecut, dar sigur este mai complet. Pe fiecare post avem dubluri. Când am început campionatul aveam foarte mulți copii pe banca de rezerve. La partida cu CFR Cluj am avut dificultăți, am avut trei accidentări în 30 de minute. Avem dubluri pe fiecare post și cred că ne vom descurca tot mai bine în campionat.

La fel ca în viață, de ajuns undeva sus ajungi repede, dar e greu să te menții acolo. Cred că va fi mai dificil să ne menținem pe primul loc, decât drumul până în vârful campionatului. Toți vor acum să ne învingă, să ne ia puncte, nu mai suntem o surpriză. Lucrăm zi de zi să ne menținem concentrați și să scoatem maximum din fiecare meci.

"E important că scheletul echipei este format din jucători cu experiență"

E important că scheletul echipei este format din jucători cu experiență, de peste 30 de ani. Au acumulat multă experiență și au gestionat astfel de situații în trecut. E foarte important să ai într-o echipă oameni cu o asemenea experiență. Pe lângă faptul că cei tineri pot crește bine lângă ei, să fure meserie de la ei și să încerce să le depășească performanțele. E normal ca cei tineri să fie atenți și să fie ambiționați că jucători ca Săpunaru, Grigore sau Morais se antrenează exemplar și să încerce să fie măcar la același nivel cu ei. Te ambiționează să vezi că un jucător de 38 de ani aleargă și tu poți să mai zici că nu mai poți.

Au fost rezultate la scoruri strânse, am mai auzit că ne-am menaja forțele și am forța doar cât e nevoie. Dacă se termină un meci 5-4 se va zice că avem apărare slabă. Nu ne deranjează să câștigăm cu 1-0, 2-0, 2-1. Cred că e o dovadă de maturitate a echipei noastre, că putem menține aceste scoruri. Dacă vom putea să marcăm cinci goluri și să nu primim niciunul, o vom face. Nu cred că avem un stil italian, pentru că eu și Adi Mutu am jucat în Italia, cred că e un stil adaptat unei echipe cu obiectivul nostru", a declarat Bogdan Pătrașcu pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea