Anglia, destinatie interzisa pentru Man? Campionatul care i se potrivieste atacantului de la FCSB: "La o echipa de acolo l-as vedea! In Anglia e foarte greu sa se adapteze"

Dennis Man este sfatuit sa nu accepte o oferta din Anglia, campionatul spaniol fiind mult mai aproape de calitatile sale.

Ioan Andone, fost antrenor in Liga 1 si actual presedinte la Voluntari, a comentat un posibil transfer al lui Man in afara tarii. Fostul tehnician de la Rapid, Dinamo sau CFR Cluj nu crede ca FCSB va obtine cu usurinta cele 10 milioane de euro in schimbul lui Man, mai alex in contextul crizei create de pandemia de Covid-19.

Ioan Andone crede ca suma ar putea fi platita din Anglia, insa atacantul FCSB-ului ar putea avea probleme de adaptare in fotbalul britanic.

"Greu, e greu sa pleci pe sumele astea din campionatul romanesc. Are varsta, joaca in echipa nationala, joaca la FCSB, dar in general oamenii se uita la valoarea campionatului. Poate fi o exceptie, dar nu sunt multe cazuri.

Din ce stiu eu si campionatele puternice au redus banii din drepturile TV. Si Anglia si Italia au acceptat diminuarea drepturilor TV.

Anglia poate sa dea 10 milioane pe Dennis Man, dar nu stiu daca se adapteaza el acolo, pentru ca e foarte greu.

Spania i s-ar potrivi, la o echipa de jumatatea clasamentului de acolo eu cred ca s-ar integra.

El are o rupere de ritm buna, are un stang fantastic, dar mai are mult de munca", a spus Ioan Andone la Ora Exacta in Sport.