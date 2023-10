Andrei Vlad revine în poarta FCSB-ului! Anunțul făcut de MM Stoica

După ce Gigi Becali a lăsat de înțeles că Andrei Vlad ar putea intra în poarta vicecampioanei pentru următoarea partidă, acum a venit rândul lui Mihai Stoica, managerul general al echipei, să lămurească acest subiect.

FCSB va juca la Galați cu Oțelul în Cupa Romniei, iar titular în poarta vicecampioanei va fi Andrei Vlad (24 de ani).

MM Stoica: ”Vlad apără la Galați”

Pentru meciul din campionat cu Rapid, staff-ul echipei lui Gigi Becali nu a luat încă o decizie, susține oficialul FCSB.

"Nu pot să acuz pe nimeni. Sunt greşeli ale tuturor, pentru că lovitura liberă nu a venit din senin. Nu am spus că îi văd o parte de vină (n.r. - lui Târnovanu). Deci, te rog frumos, că nu am acuzat niciodată jucătorii noştri. Nu am făcut asta niciodată.

Oricum Vlad apără la Galaţi, pentru că el apără în Cupa României. După trebuie discutat cu Marius Popa, antrenorul de portari. Marţi va apăra Vlad, Iar cu Rapid vom vedea", a spus MM Stoica, la Orange Sport.

Gigi Becali: ”Poate o să intre Vlad”

Gigi Becali și-a criticat aspru jucătorii după egalul de la Ploiești cu Petrolul, scor 2-2. Printre cei vizați de patronul FCSB-ului s-a numărat și portarul Ștefan Târnovanu, care a încasat un gol din lovitură liberă, după execuția superbă a lui Jair.

”Poate o să intre Vlad, asta e dreptatea. Dacă tu (n.r.- Ștefan Târnovanu) stai și te uiți la o minge care nici măcar nu era tare...”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 31 de puncte și va rămâne lider și după această etapă, dar poate pierde avansul de trei puncte față de CFR Cluj, care va evolua în această etapă cu Farul Constanța.

Petrolul rămâne pe locul șase, cu 20 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Farul Constanța. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, iar FCSB se va pregăti pentru derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională.