Ironia lui MM Stoica după Petrolul - FCSB 2-2: ”Cred că e o greșeală în clasament”

FCSB a condus cu 2-0 la Ploiești, prin golurile marcate de Damjan Djokovic și Alex Băluță, dar Petrolul a revenit în joc cu două goluri marcate pe finalul jocului.

Mai întâi, Jair a înscris superb din lovitură liberă și l-a lăsat fără replică pe Târnovanu, iar apoi tot Jair a obținut un penalty, transformat de Gicu Grozav.

MM Stoica: ”Cred că e o greșeală în clasament”

Pentru FCSB a fost al treilea rezultat de egalitate în ultimele patru partide, dar echipa lui Gigi Becali a rămas pe primul loc în clasament, prilej pentru MM Stoica de a lansa, în stilul caracteristic, o ironie fină.

„Cred că e o greșeală în clasament, nu mai câștigăm de 6 meciuri, am câștigat două, suntem tot pe primul loc. Mâine joacă CFR cu Farul și rămânem pe primul loc, trebuie să fie mai atenți cei ce fac clasamentul.

Am luat gol în ultima fază a meciului după ce am condus 2-0, am pierdut două puncte cu FC Voluntari în urma unei grave erori de arbitraj, la fel și cu U Cluj, în urma a doua erori grave de arbitraj”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 31 de puncte și va rămâne lider și după această etapă, dar poate pierde avansul de trei puncte față de CFR Cluj, care va evolua în această etapă cu Farul Constanța.

Petrolul rămâne pe locul șase, cu 20 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Farul Constanța. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, iar FCSB se va pregăti pentru derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională.