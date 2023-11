Andrei Artean, sincer după ce a fost convocat la echipa națională + reacție după remiza cu Hermannstadt

Primul gol al meciului a fost marcat de Andrei Artean, în minutul 27, cu o lovitură de cap, din centrarea lui Budescu. Reușita vine la scurt timp după ce a primit convocarea la echipa națională, pentru ultimele partide din preliminariile pentru EURO 2024.

"Avem patru egaluri consecutive acasă și ne pare foarte rău. Trebuia să câștigăm neapărat acest meci, mai ales că am făcut o primă repriză bună. Au avut acel șut, a fost lipsă de încredere.

Am lucrat mult fazele fixe, Budescu bate foarte bine. Mai bine nu mai marchez eu. În ultimele meciuri am înscris și nu am câștigat.

Sincer, nu mă așteptam. Mă bucur foarte mult. E o mândrie foarte mare pentru mine. E o încununare a muncii, dar chiar nu m-am așteptat. Au fost perioade în care am avut perioade mai bune cu echipa și nu am fost chemat. Sunt foarte fericit și foarte mândru. Stau la masă cu Băluță tot timpul, mi-a spus anumite secrete, pe mulți băieți îi cunosc. Mă duc acolo cu gânduri pozitive", a declarat Artean la finalul partidei.

Farul Constanța - FC Hermannstadt s-a încheiat 1-1

Artean a deschis scorul în minutul 27, după ce Constantin Budescu a executat perfect o lovitură de colț. Pe final, Alhassan a restabilit egalitatea în minutul 90+1 și a "smuls" un punct de la Ovidiu.

Pentru Farul Constanța urmează meciul cu FC Voluntari din a 17-a etapă din Superliga României, în timp ce FC Hermannstadt se va duela cu Poli Iași. Datele exacte încă nu au fost stabilite.

Echipele de start

Farul Constanța: Aioani - Dussaut, Larie, Popescu, Kiki - Băluță, Artean, Grameni - Mazilu, Munteanu, Budescu

Rezerve: Buzbuchi - Boli, Sîrbu, Queiros, Popescu, Gustavo Costa, Sali, Borgnino, Rivaldinho

Antrenor: Gică Hagi

FC Hermannstadt: Căbuz - Etienne, Găman, Bejan, Butean - Balaure, Mino Sota, Alhassan, Jipa - Neguț, Paraschiv

Rezerve: Muțiu - Stoica, Murgia, Biceanu, Petrescu, Oroian, Bucuroiu, Iancu, Fonseca

Antrenor: Marius Măldărășanu