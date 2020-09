Anamaria Prodan, noi sageti aruncate catre Cornel Dinu: "Nu il mai baga nimeni in seama. Toata lumea rade de el!"

Anamari Prodan a lansat un nou atac la adresa lui Cornel Dinu.

Anamaria Prodan si Cornel Dinu se 'razboiesc' in declaratii de mai bine de o luna! La cea mai recenta aparitie, impresarul roman a profitat de ocazie pentru a lansa inca un atac la adresa lui Cornel Dinu. Anamaria Prodan a declarat ca Dinu nu mai este luat in seama de nimeni si ca toata lumea rade de el.

"Cornel Dinu a fost un barbat bine in tinerete. Este creatia Silviei. Femeia de langa acel barbat il reprezinta. Cum este femeia, este si barbatul. Sa nu tipe Dinu. El era un diamant neslefuit, iar Silvia l-a slefuit. Acum se vede ca nu mai este ea pentru ca altfel nu ajungea asa. A imbatranit urat, si-a pierdut stralucirea si munca depusa pana acum. Se spune ca esti mai intelept si mai asezat atunci cand imbatranesi, dar la el e inves. A luat-o pe partea cealalta. Eu cred ca nu il mai baga nimeni in seama, ca au trecut anii.

Crezi ca mai conteaza ca te critica Dinu? Nu mai conteaza. Toata lumea rade de Dinu. Nu vorbim de Cornel Dinu sa ii facem praf inteligenta, dar noi vorbim de caracter si de ceea ce scoti pe gura. Toti injuram, mai facem o gluma, dar sa vorbesti despre oamenii alaturi de care ai copilarit… Eu am o regula pe care nu am incalcat-o niciodata. De prietenii mei nu are nimeni voie sa vorbeasca atat timp cat sunt eu la masa. Daca nu incetezi, te bat. Iese cu scandal la mine daca se vorbeste de prietenii mei atat timp cat sunt eu la masa", a declarat Anamaria Prodan pentru ProSport.