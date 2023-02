ANALIZĂ | Se termină hegemonia lui CFR Cluj în Superligă? Ce spune statistica din "era play-off" despre prestația din acest sezon

Până la finalul sezonului regulat, CFR Cluj mai are de jucat cu CFC Argeș (19 februarie / deplasare), Petrolul (23 februarie / acasă), UTA Arad (2 martie / acasă), Sepsi OSK (6 martie / deplasare) și Universitatea Cluj (10 martie / acasă), meciuri care vor fi intercalate cu "dubla" contra lui Lazio Roma din Conference League (16 februarie, deplasare / 23 februarie, acasă).

O singură campioană, care nu a terminat sezonul regulat pe prima poziție

De la introducerea sistemului cu play-off, o singură echipă campioană a terminat prima parte a campionatului pe locul secund și apoi a câștigat titlul. S-a întâmplat în sezonul 2020-2021, când chiar CFR Cluj a avut de recuperat un punct față de FCSB, dar a terminat play-off-ul la 9 puncte în fața "roș-albaștrilor", după colapsul rivalilor în partea secundă a stagiunii, în timp ce formația din Gruia și-a menținut raportul de puncte per meci (2,13 în sezonul regulat / 2,15 per total), sub conducerea lui Dan Petrescu, Marius Bilașco (interimar) și Edi Iordănescu.

Număr de înfrângeri istoric pentru riguroasa echipă clujeană

Uzura clujenilor, după lungul drum din cupele europene, se vede și din numărul de înfrângeri suferite în acest sezon, 7 (1-3 FCU Craiova, 0-1 FC Botoșani, 1-3 FCV Farul, 1-2 Rapid, 0-1 Hermannstadt, 0-1 FCSB, 0-2 CSU Craiova), un număr neîntâlnit în ultimele cinci sezoane în care a ieșit campioană. O singură campioană a fost înfrântă de 7 ori în sezonul regulat, FC Viitorul, în stagiunea 2016-2017. De altfel, clujenii au avut un număr total mai mic de înfrângeri (sezon regulat + play-off) în toate sezoanele când a ieșit campioană.

Și la numărul de puncte per meci se înregistrează un regres. În acest campionat clujenii au o medie de 2ppm, mai mică decât la finalul a patru sezoane regulate din cele cinci în care au ieșit campioni (2,53 ppm, 2021-2022 / 2,13 ppm, 2020-2021 / 2,08 ppm, 2018-2019 / 2,27 ppm, 2017-2018). "Ceferiștii" au mai înregistrat 2 puncte per meci la finalul sezonului regulat doar în 2019-2020, dar atunci principalele contracandidate au avut și ele probleme mari (CSU Craiova > 1,76 ppm / FCSB > 1,70 ppm).

Apărare mai slabă și atac fără strălucire, pentru trupa lui Dan Petrescu

Cifrele spun că actuala apărare a lui Dan Petrescu nu mai este la fel eficientă în sezonul regulat, clujenii primind până acum 22 de goluri, mai multe decât în fiecare din cele cinci sezoane în care a fost campioană (16, 2021-2022 / 15, 2020-2021 / 16, 2019-2020 / 16, 2018-2019 / 13, 2027-2018). În aceste condiții, nici atacul nu strălucește.

Dacă luăm în considerare că mai are la dispoziție o etapă pentru a atinge numărul de meciuri din primele trei sezoane când a ieșit campioană (erau 14 echipe în Liga 1 și 26 de partide în sezonul regulat), "alb-vișiniii" nu mai pot egala performanța din stagiunile 2021-2022 (48 goluri marcate) și 2019-2020 (51), este la trei goluri distanță de campioantele 2020-2021 și 2017-2018 (42 goluri) și poate egala sau întrece numărul de goluri marcate în 2018-2019 (39), dar golaverajul era atunci +22, față de +16 acum.

Clujenii au deocamdată doar două puncte de recuperat în fața liderului FCV Farul, dar cifrele arată că trupa lui Dan Petrescu are nevoie de un efort suplimentar în cele cinci etape rămase din sezonul regulat și în play-off-ul, pentru a deveni campioană pentru a șasea oară consecutiv. Patru din cele șapte înfrângeri din actuala stagiune au fost înregistrate în fața unor echipe împotriva cărora va juca în play-off.

Sezonul 2022-2023 (16 echipe)

După 25 de etape jucate:

1. FCV Farul - 52 puncte > 25 meciuri > 15 victorii, 7 egaluri, 3 înfrângeri > golaveraj 47-25, +22 > 2,08 puncte per meci

2. CFR Cluj - 50 puncte > 25 meciuri > 16 victorii, 2 egaluri, 7 înfrângeri > golaveraj 38-22, +16 > 2 puncte per meci

3. FCSB - 47 puncte > 25 meciuri > 14 victorii, 5 egaluri, 6 înfrângeri > golaveraj 42-29, +13 > 1,88 puncte per meci

4. FC Rapid 1923 - 45 puncte > 25 meciuri > 13 victorii, 6 egaluri, 6 înfrângeri > golaveraj 35-22, +13 > 1,8 puncte per meci

5. CSU Craiova - 44 puncte > 25 meciuri > 13 victorii, 5 egaluri, 7 înfrângeri > golaveraj 32-24, +8 > 1,76 puncte per meci

6. Sepsi OSK - 33 puncte > 23 meciuri > 9 victorii, 6 egaluri, 8 înfrângeri > golaveraj 36-21, +15 > 1,43 puncte per meci

Sezonul 2021-2022 (16 echipe)

La finalul sezonului regulat:

1. CFR Cluj - 76 puncte (38p) > 30 meciuri > 24 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri / golaveraj 48-16, +32 / 2,53 puncte per meci

2. FCSB - 62p (+26) / 31p

3. CSU Craiova - 54p (+26) / 27p

4. CFC Argeș - 48p (+6) / 24p

5. FCV Farul - 48p (+21) / 24p

6. FC Voluntari - 47p (+4) / 24p

La finalul play-off-ului:

1. CFR Cluj - 57p (+9)

2. FCSB - 56p (+17)

3. CSU Craiova - 48p (+13)

4. FC Voluntari - 35p (-5)

5. FCV Farul Constanța - 32p (-11)

6. CFC Argeș - 27p (-23)

Campioană > CFR Cluj

Total: 94 puncte > 40 meciuri > 30 victorii, 5 egaluri, 5 înfrângeri > golaveraj 66-25, +41 > 2,35 puncte per meci

Sezonul 2020-2021 (16 echipe)

La finalul sezonului regulat:

1. FCSB - 65p (+35) / 33p

2. CFR Cluj - 64p (32p) > 30 meciuri > 19 victorii, 7 egaluri, 4 înfrângeri > golaveraj 42-15, +27 / > 2,13 puncte per meci

3. CSU Craiova - 58p (+19) / 29p

4. Sepsi OSK - 45p (+12) / 23p

5. Academica Clinceni - 44p (+4) / 22p

6. FC Botoșani - 42p (+3) / 21p

La finalul play-off-ului:

1. CFR Cluj - 54p (+10)

2. FCSB - 45p (-1)

3. CSU Craiova - 41p (-2)

4. Sepsi OSK - 40p (+3)

5. Academica Clinceni - 33p (-5)

6. FC Botoșani - 31p (-5)

Campioană > CFR Cluj

Total: 86 puncte > 40 meciuri > 26 victorii, 8 egaluri, 6 înfrângeri > golaveraj 57-20, +37 > 2,15 puncte per meci

Sezonul 2019-2020 (14 echipe)

La finalul sezonului regulat:

1. CFR Cluj - 52p (26p) > 26 meciuri > 15 victorii, 7 egaluri, 4 înfrângeri > golaveraj 51-16, +35 > 2 puncte per meci

2. CSU Craiova - 46p (+13) / 23p

3. FC Botoșani - 45p (+6) / 23p

4. FCSB - 44p (+8) / 22p

5. Gaz Metan Mediaș - 43p (+4) / 22p

6. Astra Giurgiu - 42p (+9) / 21p

La finalul play-off-ului:

1. CFR Cluj - 49p (+10)

2. CSU Craiova - 44p (+3)

3. Astra Giurgiu - 33p (+4)

4. FC Botoșani - 32p (-2)

5. FCSB - 31p (-1)

6. Gaz Metan Mediaș - 25p (-14)

Campioană > CFR Cluj

Total: 75 puncte > 36 meciuri > 22 victorii, 9 egaluri, 5 înfrângeri > golaveraj 68-23, +45 > 2,08 puncte per meci

Sezonul 2018-2019 (14 echipe)

La finalul sezonului regulat:

1. CFR Cluj - 54p (27p) > 26 meciuri > 15 victorii, 9 egaluri, 2 înfrângeri > golaveraj 39-16, +23 > 2,08 puncte per meci

2. FCSB - 49p (+20) / 25p

3. CSU Craiova - 45p (+19) / 23p

4. Astra Giurgiu - 42p (+13) / 21p

5. FC Viitorul - 38p (-1) / 19p

6. Sepsi OSK - 37p (+7) / 19p

La finalul play-off-ului:

1. CFR Cluj - 50p (+11)

2. FCSB - 48p (+12)

3. FC Viitorul - 39p (+8)

4. CSU Craiova - 36p (-2)

5. Astra Giurgiu - 27p (-14)

6. Sepsi OSK - 20p (-15)

Campioană > CFR Cluj

Total: 77 puncte > 36 meciuri > 22 victorii, 11 egaluri, 3 înfrângeri > golaveraj 54-20, +34 > 2,14 puncte per meci





Sezonul 2017-2018 (14 echipe)

La finalul sezonului regulat:

1. CFR Cluj - 59 puncte (30p) > 26 meciuri > 18 victorii, 5 egaluri, 3 înfrângeri > golaveraj 42-13 (+29) > 2,27 puncte per meci

2. FCSB - 55p (+34) / 28p

3. CSU Craiova - 51p (+15) / 26p

4. Astra Giurgiu - 44p (+11) / 22p

5. FC Viitorul Constanța - 44p (+13) / 22p

6. Poli Iași - 39p (+3) / 20p

La finalul play-off-ului:

1. CFR Cluj - 50p (+6)

2. FCSB - 49p (+8)

3. CSU Craiova - 38p (0)

4. FC Viitorul Constanța - 35p (+2)

5. Astra Giurgiu - 35p (+2)

6. Poli Iași - 24p (-14)

Campioană > CFR Cluj

Total: 79 puncte > 36 meciuri > 23 victorii, 10 egaluri, 3 înfrângeri > golaveraj 54-19, +35 > 2,20 puncte per meci

Sezonul 2016-2017 (14 echipe)

La finalul sezonului regulat:

1. FC Viitorul - 51 puncte (26p) > 26 meciuri > 16 victorii, 3 egaluri, 7 înfrângeri > golaveraj 39-22 (+17) > 1,96 puncte per meci

2. FCSB - 47p (+12) / 24p

3. Astra Giurgiu - 44p (+4) / 22p

4. CFR Cluj - 43p (+19) / 22p

5. CSU Craiova - 43p (+10) / 22p

6. FC Dinamo 1948 - 41p (+7) / 21p

La finalul play-off-ului:

1. FC Viitorul - 44p (+4)

2. FCSB - 44p (+8)

3. FC Dinamo 1948 - 40p (+7)

4. CFR Cluj - 33p (-6)

5. CSU Craiova - 31p (-6)

6. Astra Giurgiu - 27p (-7)

Campioană > FC Viitorul Constanța

Total: 69 puncte > 36 meciuri > 21 victorii, 5 egaluri, 9 înfrângeri > golaveraj 51-30, +21 > 1,92 puncte per meci

Sezonul 2015-2016 (14 echipe)

La finalul sezonului regulat:

1. Astra Giurgiu - 51 puncte (26p) > 26 meciuri > 14 victorii, 9 egaluri, 3 înfrângeri > golaveraj 42-29 (+13) > 1,96 puncte per meci

2. FC Dinamo 1948 - 48p (+12) / 24p

3. Pandurii Tg. Jiu - 47p (+9) / 24p

4. FC Viitorul - 46p (+19) / 23p

5. FCSB 44p - (+10) / 22p

6. ASA Tg. Mureș - 38p (+6) / 19p

La finalul play-off-ului:

1. Astra Giurgiu - 48p (+11)

2. FCSB - 43p (+10)

3. Pandurii Tg. Jiu - 39p (+5)

4. FC Dinamo 1948 - 36p (-3)

5. FC Viitorul Constanța - 29p (-7)

6. ASA Tg. Mureș - 22p (-16)

Campioană > Astra Giurgiu

Total: 73 puncte > 36 meciuri > 21 victorii, 10 egaluri, 5 înfrângeri > golaveraj 62-38, +24 > 2,03 puncte per meci