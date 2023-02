„Asta mă îngrijorează cel mai mult!” Concluziile lui Dan Petrescu după a doua înfrângere consecutivă în campionat: „Apărarea nu mai e ce a fost!” 

Oltenii au obținut a doua victorie consecutivă pe teren propriu din acest an, impunându-se în fața campioanei en-titre. CFR Cluj a marcat prin Ciprian Deac în prima repriză, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. În a doua parte, Andrei Ivan a înscris de două ori, aducând astfel cele trei puncte în Bănie.

CFR Cluj a bifat însă o premieră negativă, legând primele două înfrângeri consecutive în campionat în acest an, iar Farul ar putea profita și să se distanțeze în clasament, în timp ce rivala FCSB s-ar putea apropia, în cazul unei victorii în deplasarea cu FC Voluntari.

Ce a spus Dan Petrescu după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Antrenorul ardelenilor a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită, extrem de nemulțumit de prestația echipei sale.

„Am început foarte bine azi, primele minute am dat și gol, în partea a doua cei de la Craiova au revenit, în a doua parte a fost un joc confuz, cred că a fost așa un cadou. Mie Cristi mi-a zis că a dat în minge, i-a dat și galben, faza fixă ne-a costat, au intrat în meci.

Am spus că detaliile mici fac diferența, am mai trecut prin astfel de momente. Nu era îngrijorător dacă pierdeam cu altă echipă, nu e bine să pierzi, per total a meritat Craiova, au fost mai buni. Sunt dezamăgit puțin de evoluția jucătorilor mei, înseamnă că am făcut și eu ceva greșit, în momentul de față sunt supărat pe ei, pot da mai mult.

Când nu marchezi e o problemă, am avut ocazii, fundașii lor s-au aruncat în fața balonului, ceea ce ai noștri nu au făcut. Cel mai mult mă îngrijorează că luăm goluri, nu să dăm. Nu poți să ai pretenții la campionat când pierzi atâtea meciuri. E clar că apărarea nu mai e ce a fost, se vede, sunt îngrijorat că luăm atâtea goluri și pierdem atâtea meciuri.

Când am luat campionatul la Unirea nu am pierdut meciuri, înainte, când nu l-am luat. Mai sunt 15 meciuri, avem și Europa, și Cupa României, trebuie să tratăm fiecare meci 100%. E clar că trebuie să facem o analiză mai clară, nu avem timp, dar e clar că jucătorii trebuie să dea mai mult.

Bordeianu a jucat bine azi, poate la gol putea face mai mult și Cipi (n.r. Deac) a jucat bine. Din păcate nu au intrat nici ei foarte bine, cei care au intrat. Eu zic de foarte mult timp că se bat 5-6 echipe la titlu, va fi un campionat mult mai interesant și dramatic.

Dacă jucăm ca azi pierdem, trebuie să ne îmbunătățim jocul, să fim mai răi, mai agresivi”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.

CFR Cluj se află pe locul al doilea în clasament, având 50 de puncte obținute în 25 de meciuri jucate. În etapa următoare, ardelenii joacă pe teren propriu cu FC Argeș.

Până la meciul din campionat, CFR se deplasează la Lazio pentru duelul din UEFA Europa Conference League de joi, 16 februarie de la 22:00. Meciul se vede în direct pe PRO Arena și VOYO.ro.