Analiza profesorului Constantin Anghelache, după Rapid - Dinamo. Plusurile din jocul echipei lui Flavius Stoican

Fostul conducător al grupării din ”Ștefan cel Mare” a remarcat plusurile din jocul echipei pregătite de Flavius Stoican.

„Am gândit că e un meci groaznic pentru că, într-un anume fel, egalul nu ar ajuta pe nimeni. Din alt punct de vedere, mi-a plăcut de Ionel Dănciulescu, care a spus aseară că Dinamo nu pierde, am mers și eu pe ideea asta, având mai multe argumente.

Constantin Anghelache: ”S-a creat concurență la Dinamo”

Un prim argument era acela că Dinamo, dacă ia și acum un rezultat fără înfrângere, ar pune una lângă alta trei partide pe care nu le-a pierdut, ceea ce e important, că nu a jucat cu echipe tocmai slabe. Pe de altă parte, Dinamo are puțin suflu, eu nu mă bucur de ce i s-a întâmplat lui Gaz Metan Mediaș, a fost o echipă cu rezultate bune. 4 jucători de la ei sunt la Dinamo, asta înseamnă că s-a creat o concurență, Dinamo nu doar că are acum un 11 pe care îl inuiam mai bun în teren, are și o bancă suficient de bună.

Ne-am obișnuit ca schimbările de jucători să fie pentru tragerea timpului, dar de această dată Dinamo a trimis în teren jucători care au consolidat structura echipei, ceea ce s-a întâmplat în repriza a doua, când Rapid a jucat puțin mai moale sau nu a putut să depășească organizarea jocului. Ghinionul Rapidului este acela că joacă destul de frumos, dar la finalizare, de vreo nouă etape, nu reușesc mare lucru.

Pe aceste considerente, am zis eu că rezultatul va fi unul foarte strâns, am mizat faptul fie că Dinamo poate să câștige, dar nu va pierde. De ce spuneam acest lucru, pentru că față de apărare, mijlocul și atacul lui Dinamo spun altceva acum, sunt mai bine organizați, au posesie mai bună și situații de a înscrie.

Rapid a venit cu același loc, Iosif are merite deosebite, a adus echipa în Liga 1, a avut și a cochetat până acum cu o posibilitate de ultimă soluție de a intra în play-off, cred că nu, din punct de vedere al jocurilor indirecte. Dacă iau una peste alta situațiile, aș spune că rezultatul este echitabil”, a spus Constantin Anghelache, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Dinamo a ajuns la 17 puncte în Liga 1 și este la al treilea meci fără înfrângere. ”Câinii” au rămas tot pe locul 14, la 11 puncte distanță de următoarea clasată. De partea cealaltă, Rapid este pe locul nouă, cu 37 de puncte.

În următoarea etapă, Dinamo va juca pe teren propriu cu Sepsi, iar Rapid se va deplasa la Craiova, pentru duelul cu FCU.