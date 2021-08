"Am venit să cumpăr suveniruri, dar e închis". Turiști spanioli, în mijlocul evenimentelor de la Cluj: cum au reacționat

Din articol Turiști spanioli, uimiți de situația de la club

După eliminarea din Europa League, la CFR Cluj au avut loc o serie de evenimente incredibile.

Ioan Varga a luat o decizie radicală, anunțând imediat după meciul retur cu Steaua Roșie Belgrad, 1-2, că îi dă afara pe Marius Șumudică și pe cei din staff-ul de la echipă.

În această dimineață, nefiind anunțat oficial despre demisie, antrenorul campioanei României s-a prezentat la baza de antrenament, însă nu a fost lăsat să intre.

Antrenorul a fost anunțat de oamenii de la pază că a fost demis, iar discuțiile pe care le-a avut cu jucătorii au avut loc într-un garaj, deoarece nu li s-a permis accesul în bază. "E josnic să ții echipa campioană prin garaje. Este incredibil, eu n-am trăit așa ceva", a spus Șumudică.

Turiști spanioli, uimiți de situația de la club



În momentele în care se întâmplau aceste evenimente incredibile la stadion, în zonă se aflau niște turiști spanioli care își doreau să achiziționeze niște tricouri, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza situație.

"Am văzut meciul la televizor, la hotel. Suntem în vacanță, într-un tur în România. Suntem din Spania. Am venit să cumpărăm niște suveniruri. Știam de CFR Cluj, am urmărit echipa, i-au bătut pe cei de la Athletic Bilabo acum câțiva ani. A fost o surpriză mare.

Sunt aici să cumpăr niște suveniruri, dar este închis. Voiam să iau niște tricouri", a mărturisit respectivul pentru PRO TV.

