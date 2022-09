”Am marcat cu abdomenul”. Gicu Grozav, după ce a fost din nou decisiv pentru Petrolul + ”Tamaș a zis bine ce a zis”

Atacantul Petrolului a marcat cu abdomenul, după ce a profitat de o respingere a lui Pap. Grozav a vorbit și despre problemele financiare de la Petrolul, dar și despre rezultatul echipei sale.

Gicu Grozav: ”N-am mai marcat așa”

„A fost o partidă grea pentru noi, știam ce ne așteaptă, Botoșaniul e o echipă cu o posesie bună, am reușit să marcăm primii și ne-am apărat bine. Am reușit, din nou, să luăm trei puncte importante pentru noi. Mă bucur că rămânem pe acest drum victorios. Cu abdomenul! (n.r. - cum a marcat) A recentrat-o Irobiso, mi-a sărit în abdomen, nu am putut să dau altfel. N-am mai marcat așa.

Într-adevăr, sunt probleme financiare, dar când intrăm pe teren încercăm să ne concentrăm la meci, să ne facem jocul nostru. Se pare că și reușim, nu ne gândim la probleme din afara terenului, cred că asta e cheia succesului”, a spus Gicu Grozav.

Atacantul a vorbit și despre situația lui Gabi Tamaș, care a amenințat cu plecarea de la Petrolul. Între timp, fundașul pare să se fi răzgâdnit: „Mi se pare normal, suntem toți o echipă, toți suntem în aceeași situație. Gabi a zis bine ce a zis. Suntem toți împreună până la capăt.

Puțin (n.r. - dacă s-a rezolvat), foarte puțin! Sperăm să se rezolve tot cât de curând. Suntem o echipă unită, formăm un grup bun, cu băieți de calitate și cred că asta e cheia”, a mai spus Grozav.

Petrolul a rămas pe locul trei în Liga 1, cu 17 puncte, la un punct distanță de Farul, care are un meci mai puțin, și la patru puncte de liderul Rapid. În următoarea etapă, ploieștenii se vor deplasa pe terenul celor de la Hermannstadt.