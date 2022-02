”Am încredere în el că va pune echipa pe picioare”. Un dinamovist convins mizează pe Flavius Stoican

Cosmin Bărcăuan, fostul jucător al lui Dinamo, a remarcat jocul echipei din ”Ștefan cel Mare” cu Flavius Stoican. Acesta crede că antrenorul poate reuși să ”pună echipa pe picioare”.

„A fost o primă repriză în care s-a văzut un Rapid mai activ, cu posesie, în a doua repriză, Dinamo a reușit să revină. Mi-a plăcut jocul lui Dinamo, am văzut altceva față de meciurile anterioare. Am încredere în Flavius că va reuși până la urmă să pună echipa pe picioare. Jucătorii de la Gaz Metan se văd un plus, Dinamo are nevoie de jucători cu experiență, cred că va reuși să facă o echipă, sunt sigur că Dinamo nu va retrograda și vor face o echipă atât pentru sezonul actual, cât și pentru sezonul următor.

S-a văzut o relaxare la golul lui Dinamo, la fundașii centrali ai Rapidului a fost o relaxare pe tot parcursul jocului, lenți, fără agresivitate în joc. Fundașul central trebuie să țină echipa, să vorbească. Nu se poate, aveai mingea pe piciorul stâng, ai dat cu dreptul, exeriorul, sunt niște greșeli cu fond de relaxare”, a spus Cosmin Bărcăuan, la Ora Exactă în Sport.

Dinamo a ajuns la 17 puncte în Liga 1 și este la al treilea meci fără înfrângere. ”Câinii” au rămas tot pe locul 14, la 11 puncte distanță de următoarea clasată. De partea cealaltă, Rapid este pe locul nouă, cu 37 de puncte.

În următoarea etapă, Dinamo va juca pe teren propriu cu Sepsi, iar Rapid se va deplasa la Craiova, pentru duelul cu FCU.