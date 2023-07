"Am discutat cu Omrani!". Primul club care confirmă interesul pentru fostul atacant de la FCSB

Atacantul care a câștigat cinci titluri în Liga 1 cu CFR Cluj s-a aflat în această vară pe lista bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, care vor fi chiar adversarii lui FCSB în turul 2 preliminar din UEFA Europa Conference League.

CSKA 1948 Sofia confirmă interesul pentru Omrani și Garita

Pe lângă Omrani, CSKA 1948 Sofia ar fi fost interesată și de aducerea lui Arnold Garita. Totuși, fostul golgheter de la FC Argeș a ales între timp să semneze cu Al Faysali, club din Arabia Saudită.

Într-un interviu acordat recent, Atanas Ribarski (38 de ani), antrenorul lui CSKA 1948 Sofia, a recunoscut că formația sa a fost interesată de serviciile lui Omrani și Garita și chiar a discutat cu cei doi. Totuși, părțile nu au avansat la negocieri oficiale, iar șansele ca fostul atacant de la FCSB și CFR Cluj să facă pasul în Bulgaria par mici acum.

"Am discutat, dar nu am ajuns la oferte oficiale sau la un interes oficial pentru ei. La fel am procedat și cu alți jucători. Totuși, nu s-a ajuns la nimic serios", a spus Ribarski, în interviul pentru Sportlive.

Două goluri și două pase decisive a reușit Omrani la FCSB în cele 22 de meciuri jucate

Ce spune antrenorul lui CSKA 1948 Sofia despre duelul cu FCSB

Tehnicianul lui CSKA 1948 Sofia a vorbit și despre duelul cu FCSB din turul 2 preliminar al Conference League, care se joacă pe 26 august (turul, în Bulgaria) și 3 august (returul, în România.

"Vom încerca să avem o prestație bună. Suntem conștienți de echipa pe care o întâlnim și de jucătorii pe care îi are la dispoziție. Este foarte bine că am avut meciuri amicale cu echipe care au exact același stil și care sunt de nivelul FCSB.

E vorba de echipe care te pedepsesc la orice greșeală și care au jucători care pot face diferența în orice moment", a mai spus Ribarski, pentru sursa citată.