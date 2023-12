"Am controlat jocul, nu știu ce să vă spun". Reacție fără echivoc a dinamoviștilor după înfrângerea cu U Cluj

Unicul gol al partidei a fost înscris de Dan Nistor (4), dintr-o minge aşezată de Daniel Popa, ambii foşti jucători la Dinamo.

Gazdele au dominat jocul şi şi-au creat ocazii de gol prin Dani Iglesias (7), Goncalo Gregorio (40 - bară, 87) şi Cătălin Ţîră (80), dar nu a reuşit să înscrie. U Cluj are un egal şi trei victorii (consecutive) în ultimele patru etape.

Dinamoviștii, descumpăniți după înfrângerea cu U Cluj

Răzvan Patriche a vorbit despre situația critică în care se află clubul din Ștefan cel Mare, cu cinci înfrângeri consecutive și 13 partide fără victorie.

"Ne-am creat situații, nu reușim să înscriem. Nu știu ce să vă spun. Am controlat jocul, am pus presiune pe adversar, lipsește golul. Este foarte important în acest moment factorul mental, nu reușim să scoatem capul la suprafață.

Am făcut un meci bun, dar am pierdut. E greu așa. Nu vorbim niciodată despre înfrângeri, încercăm să ne încurajăm. Când vine meciul... nu știu. Nu știu de ce avem nevoie. De fapt, de goluri și de puncte. Am prefera să facem un meci prost și să câștigăm", a declarat Patriche la finalul partidei.