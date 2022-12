Roș-albaștrii se află la zece puncte distanță de liderul Farul, având un meci în minus de disputat, însă se bazează și pe înjumătățirea punctelor odată cu intrarea în play-off. FCSB a pierdut în restanța cu CFR Cluj, 0-1, în care nu s-a putut baza pe doi jucători importanți din acest sezon, Darius Olaru și Andrea Compagno.

Cei doi au fost protagoniștii unei accidentări horror în meciul cu Chindia disputat pe 11 decembrie, lovindu-se extrem de rău la un duel aerian, astfel că au lipsit de la meciul cu CFR Cluj și vor absenta și în duelul cu FC Botoșani, ultimul meci al acestui an pentru roș-albaștri.

Andrea Compagno a oferit însă un interviu legat de parcursul său în România, unde a ajuns în iunie 2020, când a fost transferat de FCU Craiova de la Tre Fiori, echipă din San Marino.

Andrea Compagno, golgheterul de la FCSB, despre cum s-a adaptat în România

Atacantul este golgheterul la zi al campionatului, având 13 reușite în 18 meciuri jucate, asta după ce în vară a fost transferat de vicecampioana României, care a plătit 1.5 milioane de euro în schimbul său. Înainte de a juca în România, Andrea Compagno a evoluat doar în Italia, iar din august 2018 a jucat pentru Tre Fiori, grupare din San Marino, alături de care a câștigat două trofee.

Fotbalistul a câștigat titlul în prima ligă din San Marino, dar și Cupa, iar în sezonul 2018/19 a câștigat și trofeul de golgheter al campionatului, având 22 de reușite. Alături de Tre Fiori a jucat și în preliminariile Europa League, însă echipa sa a fost eliminată în dubla manșă cu KI Klaksvik, grupare din Insulele Feroe.

„Am ajuns acum trei ani în România, a fost o surpriză, așa se întâmplă în fotbal. Cel mai mult m-au surprins suporterii, cel mai frumos. Și acum când merg la meciuri sper să văd cât mai mulți pe stadion, acum când sunt la Steaua (n.r. FCSB) întâlnesc mai des aceste situații. Pentru mine asta a fost mai frumos.

(n.r. aventura de la Tre Fiori) Nu e același nivel ca aici în prima ligă, dar a fost frumos când am câștigat Cupa, ne-am dus în Europa League și a fost o experiență mare, chiar dacă nu am câștigat preliminariile, au fost două meciuri frumoase. Nivelul nu a fost cel de aici, dar a fost foarte bun pentru mine, după am plecat la FCU.

Nu mă uit prea mult, mă gândesc să luptăm pentru titlu, visul meu e să câștigăm titlul. E o plăcere când mă uit să văd ce scrie presa din Italia despre mine.

(n.r. dacă se va gândea că va fi transferat pe 1.5 milioane de euro) Nu, nu, a fost o surpriză și asta, dar în cariera mea multe lucruri au venit așa surprinzător, asta a fost una dintre ele. Nu mă gândeam la asta, dar am muncit, m-am sacrificat și acum sunt la această echipă și sunt foarte fericită.

Ținând cont că a fost prima dată când ieșeam din Italia, ușor ușor m-am învățat cu mâncarea, cu oamenii, dar românii sunt similari cu italienii. Pastele nu sunt la fel, dar sunt altele bune, îmi plac ciorba și sarmalele, sunt bune”, a declarat Andrea Compagno pentru SuperLiga Show.

900.000 de euro este cota lui Andrea Compagno conform Transfermarkt.

61 de meciuri a jucat pentru FCU Craiova, având 26 de goluri și 5 assist-uri.

Obiectivul lui Andrea Compagno la FCSB

Ajuns la 13 goluri în campionat, Andrea Compangno a fost întrebat dacă are un obiectiv în ceea ce privește numărul de reușite în acest sezon, în contextul în care FCSB a dat golgheterul în ultimele două sezoane ale campionatului, Florin Tănase. Atacantul italian a oferit un răspuns sincer.

„Nu îmi place să zic, nu îmi place să mă gândesc la asta, încerc să ajut echipa la fiecare meci, obiectiul meu e să încercăm, alături de echipă, să câștigăm titlul”, a concluzionat italianul.