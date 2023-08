Alex Ioniță II a dezvăluit unde s-a rupt relația cu Adi Mutu: „Mi-a spus că nu am procedat corect!”

Jucătorul Rapidului a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Adi Mutu, în perioada în care acesta s-a aflat pe banca Rapidului.

„Sunt destui jucători așa. Eu sunt genul ăsta de jucător. Timpul a demonstrat lucrul acesta, nu trebuie să mai spun eu. Da, mi-a spus că nu am procedat corect (n.r. - când a fost înlocuit cu Jayson Papeau (26 de ani) la meciul cu Chindia Târgoviște, scor 2-0 și a plecat direct la vestiare) și eram conștient de lucrul acesta, dar în același timp și eu îmi doream să joc mai mult, să marchez mai mult și acest lucru mă deranja.

Dacă eram lăsat mai mult poate reușeam să marchez mult mai devreme acest gol. Cum am mai spus, am început foarte bine campionatul, meritam de mai multe ori să fiu lăsat pe teren până la finalul meciului, dar nu am fost.

Ce l-a nemulțumit pe Ioniță în sezonul trecut

Și de-a lungul campionatului OK, am fost mereu titular, dar uitați-vă câte meciuri am terminat 90 de minute! Devine frustrat deodată ce spui că vrei să joci mai mult, poți să joci mai mult, demonstrezi că meriți să joci mai mult.

Neavând reușitele mele în teren, urmat de acele schimbări, intervine o frustrare foarte mare. Îmi dădea destulă încredere, având în vedere că mă băga meci de meci, vorbea cu mine, că l-am rugat să mă lase că îmi doresc să marchez și eu și au fost ocazii când putea să mă lase să termin meciul pe teren.

Dânsul a ales însă să nu o facă, i-am respectat decizia, dar în același timp în meci, în tensiunea aceea, nu mai gândești limpede și normal antrenorul nu are dreptate întotdeauna”, a spus Alex Ioniță, potrivit Fanatik.

800.000 de euro este cota de piață a lui Alex Ioniță II, potrivit transfermarkt.com.

În acest sezon, mijlocașul ofensiv a jucat în cinci meciuri pentru Rapid, adunând doar 94 de minute.