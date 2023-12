Alex Ioniță e sincer, după ce Rapid a ajuns la cinci meciuri fără victorie: ”Merităm să fim huiduiți”

Adam Nemec a fost cel care a deschis scorul în minutul 69, după ce a reluat în plasă din alunecare o minge centrată de Ricardinho. Golul a fost, inițial, anulat pentru ofsaid, dar reușita a fost validată după verdictul din camera VAR.

În minutul 73, același Ricardinho a dus scorul la 2-0 după o acțiune spectaculoasă a lui Sigurjonsson. Jayson Papeau a fost cel care a stabilit scorul final, 2-1, în minutul 82, cu o execuție superbă.

După meci, Alexandru Ioniță, decarul echipei din Giulești, s-a arătat dezamăgit de evoluția echipei sale și a fost cât se poate de sincer când a fost întrebat despre suporterii Rapidului.

Alex Ioniță e sincer: ”Merităm să fim huiduiți”

„Sunt mai multe probleme, trebuie să le analizăm pentru că avem nevoie să ne trezim și să câștigăm următoarele două meciuri. Într-o săptămână am reușit să stricăm ceea ce am muncit câteva luni bune. Am stricat cu CFR, și în seara aceasta, și la Botoșani, și cu U Cluj. Mă simt foarte dezamăgit.

Pe mine mă doare foarte tare, dar au perfectă dreptate. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor și să nu ne mai prezentăm așa cum am făcut-o cu U Cluj și cu Botoșani. Am mers, i-am aplaudat și ne-am dus la vestiare.

E vorba de formă de moment, de încredere. Suporterii ne-au susținut, dar când Voluntariul avea 2-0 parcă nici nu mai puteai să alergi. Cel puțin așa simțeam. E puțin greu când ai tăi de huiduie, dar merităm”, a spus Alex Ioniță, la finalul partidei.

Cu 31 de puncte, Rapid rămâne pe locul patru, la un punct în spatele următoarelor clasate, CFR Cluj și Universitatea Craiova, care au câte un meci mai puțin. Tot un meci în minus are și FCSB, care este lider cu 37 de puncte.

În următoarea etapă, Rapid se va deplasa la Ploiești pentru derby-ul cu Petrolul, în timp ce FC Voluntari, care a urcat pe locul nouă, cu 24 de puncte, va juca ”acasă” cu FCU Craiova.