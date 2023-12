Cotat la 500.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, winger-ul se află în acest moment la ”U” Cluj, unde a semnat în vara lui 2022 un contract valabil până la finele sezonului 2024/25.

Alex Chipciu a stabilit ce va face după retragere: ”Deja am început”

Alex Chipciu a vorbit despre momentul în care se va retrage și a subliniat faptul că și-a făcut deja planul. Fotbalistul ”șepcilor roșii” a remarcat faptul că vrea să devină antrenor și că a început deja școala.

De asemenea, Alex Chipciu a dezvăluit și o conversație pe care a purtat-o cu fostul coleg de la FCSB, Alex Bourceanu, în care fostul jucător i-a spus să-și agațe ghetele în cui cât mai târziu posibil.

”După ce mă voi lăsa, voi fi antrenor. Ideea e că încă trăiesc plăcerea și pasiunea de a mă antrena, de a simți gustul performanței, de a fi cel mai bun. Aici e problema.. că dacă joci până la 38 de ani, pierzi niște ani de experiență ca antrenor.

Am zile și zile când zic că mă las, termin contractul cu U Cluj și gata. Nu vreau să nu-mi pară rău că am renunțat. Am colegi care îmi spun, ca Bourceanu: 'Joacă mă, că mie îmi pare rău că nu am mai jucat'. Nu vreau să am regretul ăsta.

Îmi va fi foarte greu. M-ar atrage și o poziție de conducere, dar antrenor vreau să fiu. Am o problemă când simt că toată lumea nu e 100% la meci. Dacă sunt 100% la meci, nu mă interesează că jucăm prost, că ratăm, că dau pe lângă ea.

Atunci mă enervez, iar ca antrenor va fi greu, va trebui să o gestionez cât mai bine. Mă gândesc cât de greu îi este și lui Mister, care a jucat și a văzut un alt nivel de fotbal, să ne vadă pe noi făcând anumite lucruri greșite.

Aici va sta antrenorului care vreau să devin. E posibil să nu fiu un antrenor bun. Vreau să fiu pregătit, deja am început școala”, a spus Alexandru Chipciu la emisiunea Arena SPORT.RO.

VIDEO Emisiunea integrală cu Alex Chipciu la Arena SPORT.RO

Alex Chipciu a jucat de-a lungul carierei sale la echipe precum FC Brașov, Forex Brașov, FC Brăila, FCSB, RSC Anderlecht, Sparta Praga, CFR Cluj și ”U” Cluj.

De șase ori campion în România, cu FCSB și CFR Cluj, Alex Chipciu se poate lăuda cu 47 de selecții pentru naționala României, pentru care a înscris de șase ori.