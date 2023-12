Între 2016 și 2020, fostul internațional a evoluat în străinătate, la Anderlecht și Sparta Praga, cu belgienii reușind să câștige titlul și Supercupa.

După cinci ani, Chipciu dezvăluie că a fost aproape să ajungă la PAOK Salonic, sub comanda lui Răzvan Lucescu, dar antrenorul român l-a sfătuit pe acesta să-și continue cariera la Anderlecht.

În cele din urmă, Chipciu a ales să se transfere sub formă de împrumut la Sparta Praga, mutare pe care fotbalistul de bandă dreaptă o regretă și acum.

Alex Chipciu: ”A fost o greșeală”

„M-am întâlnit la un moment dat cu Răzvan Lucescu, voiam să plec de la Anderlecht. Era o discuție despre a veni la PAOK, dar Răzvan mi-a zis să nu plec de la Anderlecht, că e un club important, să mă lupt să joc.

Am plecat împrumut la Praga, cred că a fost o greșeală. Ar fi un moment în care nu am luat o decizie bună. Și ar mai fi faza că am venit în țară și nu am plecat în Turcia, dar la momentul actual nu-mi pare rău deloc”, a spus Chipciu, la Arena Sport.ro.

De șase ori campion în România, cu FCSB și CFR Cluj, Alex Chipciu se poate lăuda cu 47 de selecții pentru naționala României, pentru care a înscris de șase ori.

Primul său transfer în străinătate a fost în 2016, de la FCSB la Anderlecht, pentru trei milioane de euro.

21 de meciuri a bifat Chipciu în acest sezon pentru Universitatea Cluj, pentru care a marcat de cinci ori și a oferit patru pase decisive.