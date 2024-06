Aflat la EURO 2024, Florinel Coman a vorbit despre transferul de la FCSB: "Nu am semnal la telefon"

După meciul cu Ucraina, în care Florinel Coman a fost titular, Gigi Becali a anunțat că Al Duhail ar fi plătit clauza de reziliere pentru jucătorul de la FCSB, chiar dacă au apărut niște probleme legate de transferul banilor.

"Cred că a fost ultimul meci al lui Florinel la națională ca jucător al FCSB-ului. I-au achitat ăia clauza. Nu mai am cum să cer mai mult, că arabii i-au achitat clauza. Oricum cota lui crește acum, dar aia este. I-a fost achitata clauza și rămân fără Coman", a spus patronul de la FCSB, potrivit Prosport, la momentul respectiv.

Înaintea confruntării cu Belgia, Florinel Coman a fost prezenta la o conferință de presă, în cadrul căreia a fost întrebat despre mutarea din Arabia Saudită, însă a avut un răspuns clar.

"Eu sunt aici, sunt conectat la grup, nu am timp de altceva. Mai sunt două zile până la un meci care ne poate duce mai departe. Cred că nimeni nu se gândește la nimeni altceva decât ce poate face pentru a da totul. Semnal la telefon nu am aici. Vorbesc foarte serios, chiar nu am!", a declarat internaționalul român, în cadrul unei conferințe de presă.

Programul României la EURO 2024

17 iunie (Munchen), România - Ucraina 3-0

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt).

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie



