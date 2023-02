Adrian Șut, sincer după golul norocos marcat cu FC Argeș: „Mingea m-a lovit în picior!”

La finalul meciulu, Adrian Șut, marcatorul primului gol al FCSB-ului a recunoscut că golul marcat a fost unul norocos.

„Sunt fericit că echipa a câștigat. Este cel mai important. Mă bucură că am ajutat echipa. Am marcat cu puțin noroc. Mă bucur că am fost acolo și mingea m-a lovit în picior. Nu am avut timp de reacție. Mă bucur că am câștigat.

Șut: „Straton a făcut un meci bun!”

Mi-a spus să am încredere în mine în continuare, să nu mă enervez și să încerc să ajut echipa. Straton a făcut un meci bun, dar noi știam că o să marcăm. Știam că avem calitate în atac și putem marca.

Încercăm să câștigăm fiecare meci, iar la final când se trage linie să fim pe primul loc. Mai avem trei meciuri până în play-off. Acolo se va decide tot. Nu ne interesează celelalte echipe, ne interesează ca la final noi să fim campioni”, a spus Adrian Șut la finalul meciului.

În urma acestui succes, FCSB a urcat pe locul trei, cu 51 de puncte, peste Rapid, care are 49 de puncte. FC Argeș rămâne penultima în Superligă, cu 26 de puncte.

Vicecampioana va juca pe teren propriu cu Petrolul Ploiești în următoarea etapă, în timp ce piteștenii se vor deplasa pe terenul Universității Craiova.