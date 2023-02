Deian Sorescu, direct după FC Argeș - FCSB 1-2: „A fost o săptămână grea! S-a discutat de poziția mea!” Ce i-a spus lui Pintilii 

FCSB a învins-o pe FC Argeș, 2-1, în runda 27 din campionat, grație golurilor înscrise de Adrian Șut (23 ani) și Deian Sorescu (25 ani), în minutele 48 și 56. Fotbalistul adus de la Rakow în această iarnă a izbutit să puncteze după doar 9 minute în care a fost introdus de Mihai Pintilii (38 ani) extremă dreaptă.

Deian Sorescu, pregătit să evolueze pe orice post îl pune Mihai Pintilii

La final, Deian Sorescu a mărturisit că este bucuros că FCSB a obținut victoria și că va evolua pe orice post va dori staff-ul tehnic al roș-albaștrilor să-l utilizeze.

„Sunt bucuros că am reușit să luăm cele 3 puncte, a fost un meci geru, un teren greu. Mă bucur că ne-am adaptat și am luat cele 3 puncte.

Nu vreau să mă gândesc după fiecare meci sau victorie, vreau doar să o luăm meci cu meci și la final să fim bucuroși. A fost o săptămână grea, în care s-a discutat poziția mea în teren. Am vorbit cu 'Pinti' și i-am zis că voi da 100%, voi juca în continuare pe orice poziție voi fi folosit și voi încerca să dau 100%.

În play-off echipele vor arăta altfel, punctele se înjumătățesc, va fi o luptă frumoasă. Nu am simțit deloc că am făcut pasul în spate, la gol nici nu am știu ce s-a întâmplat. Dar sunt bucuros că am reușit să luăm cele 3 puncte.

Încredere am de fiecare dată, cu siguranță că orice reușită de ajută să fii mai încrezător”, a declarat Deian Sorescu la finalul meciului.

În urma acestui succes, FCSB a urcat pe locul trei, cu 51 de puncte, peste Rapid, care are 49 de puncte. În timp ce FC Argeș rămâne penultima în Superligă, cu 26 de puncte.

Vicecampioana va juca pe teren propriu cu Petrolul Ploiești în următoarea etapă, în timp ce piteștenii se vor deplasa pe terenul Universității Craiova, care a fost învinsă de FC Voluntari, 0-1.

1. Farul - 58p

2. CFR Cluj - 53p

3. FCSB - 51p

4. Rapid - 49p

5. Universitatea Craiova - 45p

6. Sepsi - 41p