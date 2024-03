Cele două echipe s-au confruntat la Ovidiu în a doua etapă a play-off-ului Superligii României. La capătul celor 90 de minute, FCSB a înregistrat toate cele trei puncte și și-a consolidat poziția în fruntea clasamentului.

Adrian Șut a reacționat după Farul - FCSB și a lăudat o pretendentă la titlu: ”O echipă bună”

Adrian Șut a vorbit după meci și a evidențiat că FCSB a întâlnit un adversar dur, dar chiar și așa roș-albaștrii au reușit să obțină toate punctele și să plece victorioși de la Ovidiu.

De asemenea, fotbalistul liderului a mai punctat că Universitatea Craiova este o echipă bună și știa că oltenii sunt o pretendentă la titlu în această campanie a Superligii României.

”A fost o partidă dificilă, știam că venim la un adversar bun care practică un joc bun. Obiectivul l-am îndeplinit, am luat cele trei puncte. Este o fază pe care o pregătim, a trebuit doar să dau cu capul. Coman a executat foarte bine. Am luat cele trei puncte și nu ne mai interesează altceva.

Știm că Târnovanu este un portar bun și ne putem baza pe el. Ne bucurăm că ne-a salvat. Am avut un gol anulat pe nedrept. Nu mi s-a părut simulare la Tavi. Am primit și galben, că am întrebat de ce nu s-a dat penalty.

Craiova este o echipă bună. Știam că se poate lupta la campionat. O să ne ocupăm de meciul cu ei. L-am încurajat (n.r. pe Eduard Radaslavescu). Mulți jucători au trecut prin acest moment. Sper să-l întărească lucrul acesta”, a spus Adrian Șut după meci.

FCSB - Farul Constanța 1-0

Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 82 de Adrian Șut, care s-a înălțat deasupra defensivei adverse și a reluat în poarta lui Alexandru Buzbuchi în urma centrării executate cu maximă precizie de Florinel Coman.

Confruntarea de la Ovidiu a mai fost marcată și de schimbarea din minutul 28 a lui Eduard Radaslavescu, înlocuit de Tavi Popescu, dar și de accidentarea lui Siyabonga Ngezana din partea secundă, schimbat cu Joyskim Dawa.