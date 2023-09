Cele două cluburi s-au înfruntat în a noua etapă din Superliga României pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. CFR Cluj a reușit să se impună și să câștige toate cele trei puncte, grație reușitei lui Avounou din minutul 12.

Adrian Porumboiu s-a dezlănțuit la adresa lui Cristi Balaj: "Tu vii și spui lucrurile astea?"

În minutul 32 al meciului, Petrolul a cerut o lovitură de pedeapsă, în urma unui eventual contact dintre Alexandru Musi și portarul CFR-ului, Răzvan Sava.

Istvan Kovacs, centralul partidei, nu a arătat punctul cu var, iar Cristi Balaj, președintele CFR-ului și fost arbitru român, a explicat motivul pentru care decizia a fost luată corect.

Asta l-a deranjat pe Adrian Porumboiu, fost central și fost patron la FC Vaslui, care e de părere că Istvan Kovacs ar fi trebuit să ofere lovitură de la 11 metri în favoarea „lupilor galbeni”.

„Puteau să spună elegant că a greșit arbitrul, e treaba lui și să nu mai greșească. Chiar dacă echipa a fost avantajată. Îl văd pe Cristi (n.r. Balaj). N-am nimic cu el, chiar dacă am avut ce am avut. Chiar îmi schimbasem părerea despre el, că poate să fie un conducător bun. Tu vii și spui niște lucruri care te contrazic pe tine ca fost arbitru.

‘Da, mă, a greșit arbitrul, nu a dat penalty’. Cine este arbitru știe. Eu am spus de atâția ani să nu-l mai dea la CFR, ăștia îl dau (n.r. pe Kovacs). Altfel nu ajungem într-o civilizație. Balaj nu mi-a plăcut pentru că a venit să spună că nu a fost 11 metri.

A căutat argumente din care să-l scoată pe Kovacs. Nu câștigă nimeni nimic din treaba asta. Când se va întâmpla să fie împotriva echipei lui va sări în aer. Nu se decredibilizează. Pentru el ca președinte de club trebuia să se abțină pentru că a fost și arbitru. În sinea lui e ferm convins că decizia nu a fost corectă.

N-am nimic cu el, am avut ce am avut. Până la urmă am zis că face un lucru bun ca președinte, dar abține-te. Dincolo în partea cealaltă știm că se sare imediat peste gard. Numai ei știu că au dreptate și n-au dreptate.

(n.r. Kovacs) Are înfrângeri. Eu v-am spus de doi arbitri pe care nu-i suport toată viața mea. Nu am cum să-i suport nici pe Colțescu, nici pe Kovacs. Eu vă dau meciurile pe care le-au făcut.

Știu că e killer. Când primește comanda o duce până la capăt. Are în el îngâmfare, tupeu și obrăznicie încât face ce vrea el să facă”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit Fanatik.

CFR Cluj - Petrolul Ploiești 1-0

În urma victoriei, CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de ocupanta primei poziții, FCSB. Ardelenii se situează pe locul doi cu 19 puncte, în timp ce roș-albaștrii se află pe primul loc cu 21 de puncte.

Petrolul Ploiești, în schimb, a suferit luni seară a doua înfrângere de când a început noul sezon. „Lupii galbeni” se situează pe a cincea poziție, în prima jumătate a clasamentului, cu 13 puncte.